PL do Agrotóxico avança no Senado e gera reação de entidades e aliados do governo

O projeto de lei que permite a entrada de mais agrotóxicos no País foi encaminhado nesta segunda-feira (8) à Comissão de Meio Ambiente (CMA). Conforme mostrou a Coluna, a tramitação faz parte de um acordo, que contou com aval de com governistas, para que o texto seja apreciado em plenário nas próximas semanas. O gesto busca contemplar a bancada ruralista.

José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde. Foto: Jr Diorio/Estadão - 02/09/2019

Aliados do governo e entidades ligadas ao meio ambiente protestaram contra o avanço da matéria no Legislativo. “Nós elegemos um governo comprometido com o meio ambiente. Já passou da hora do Brasil eliminar os agrotóxicos cancerígenas e migrar para produtos biológicos”, disse o presidente do PV, José Luiz Penna.

Entidades como Greenpeace, WWF e Socioambiental já retomaram a articulação contra a proposta nas redes sociais.

“Nós não vamos recuar! Estamos começando mais uma vez a mobilização contra o Pacote do Veneno. Junte-se a nós e pressione para que esse PL não avance. Não queremos mais agrotóxico na nossa comida e no meio ambiente! #NãoAoPacoteDoVeneno”, escreveu o Greenpeace em sua página oficial.