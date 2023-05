PP atua para relator incluir crime de responsabilidade no arcabouço fiscal

A cúpula do PP pressiona o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), a incluir em seu parecer a previsão de crime de responsabilidade pelo descumprimento da meta. Na última semana, Cajado disse preferir gatilhos para contingenciamento de despesas como possíveis sanções. O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), entretanto, pensa diferente. Nogueira quer que haja possibilidade de punição aos gestores públicos. Caso o PT insista em se posicionar contra este trecho, integrantes do PP calculam que conseguem formar maioria ao se aliarem a partidos da oposição, como o PL, que tem 99 deputados. Mesmo sem acordo com governistas, Arthur Lira (PP-AL) deve colocar o texto em votação, segundo aliados.

Arthur Lira e Ciro Nogueira, ambos do PP. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 28/01/2021

