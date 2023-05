Presidente da CAE do Senado alerta que indicados ao BC serão sabatinados com rigor

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), afirmou, nesta terça-feira (9), que a sabatina dos nomes escolhidos pelo governo para duas vagas em diretorias do Banco Central (BC) não será um ato meramente protocolar. Em nota, Cardoso disse que os parlamentares pretendem avaliar “cuidadosamente” o compromisso dos indicados com a função.

Vanderlan ressaltou que o Senado ainda não recebeu o aviso formal do governo sobre a escolha. Conforme mostrou a Coluna, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da CAE foram pegos de surpresa pelo anúncio, ontem, o que gerou um mal-estar com o Palácio do Planalto.

Vanderlan Cardoso, presidente da CAE no Senado. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

“O Governo Federal ainda não enviou mensagem ao Legislativo. Por enquanto, o anúncio foi feito apenas para a imprensa, sem oficialização junto ao Senado Federal. Estamos aguardando que confirmem os nomes juntos ao Legislativo e, quando chegarem à CAE, serão analisados e deliberados com a maior brevidade possível”, escreveu Vanderlan.

“Importante registrar que a CAE não é apenas protocolar. Iremos sabatinar avaliando cuidadosamente o compromisso dos indicados com as atribuições legais do Banco Central, com a melhor política monetária; e, portanto, com o desenvolvimento sustentável da economia do país”, acrescentou.