Presidente da Fiesp quer financiamento público para proteger indústria brasileira na Argentina

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na segunda-feira (8), que o Congresso aprove um mecanismo de financiamento com intuito de proteger a indústria brasileira de transformação na Argentina. O presidente da Fiesp alega que a indústria chinesa está tomando espaço do País na relação com os vizinhos argentinos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Fiesp, Josué Gomes. Foto: Werther Santana/Estadão - 30/01/2023

Josué solicitou ao Senado a avaliação de um instrumento capaz de assegurar o financiamento das empresas brasileiras e manter o share dos exportadores nacionais. O presidente da Fiesp recebeu o grupo de parlamentares, em caráter reservado, antes da reunião da diretoria da entidade, na última segunda-feira (8).