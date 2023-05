Presidente do Sebrae critica taxa de juros do Banco Central

Em reunião com comandantes regionais do Sebrae, o novo presidente do órgão, Décio Lima, criticou a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Disse que o atual patamar impede crescimento dos pequenos empreendedores, público alvo da entidade, e lembrou que o segmento ainda carrega passivos assumidos durante a pandemia.

O presidente do Sebrae, Décio Lima. Foto: Ed Ferreira/Estadão

O encontro foi o primeiro com os diretores do Sebrae nos Estados e deveria ter ocorrido em janeiro, mas precisou ser adiado devido ao impasse na sucessão da presidência.