O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), articula com o governo para entregar a relatoria do arcabouço fiscal na Casa ao PSD, seu partido. O movimento ganhou força após conversa entre Pacheco e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e líderes do governo, ontem. Inicialmente, Pacheco pretendia dar a missão ao senador Davi Alcolumbre (União-AL).

Rodrigo Pacheco com Jaques Wagner, durante sessão do Congresso. Foto: Wilton Junior/Estadão - 26/04/2023