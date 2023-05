PSDB pede mais espaço no governo de Ricardo Nunes

O PSDB pleiteia mais espaço na gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Presidente do diretório municipal do partido, Fernando Alfredo tem dito a aliados que as secretarias de Subprefeituras e do Desenvolvimento Econômico precisam de troca de comando e que ele poderia indicar nomes. Esta última pasta é comandada pela tucana Aline Cardoso, alvo de críticas de Alfredo por não ouvir líderes da legenda nas tomadas de decisão.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO - 21/5/2021

Auxiliares de Nunes argumentam que a espinha dorsal do primeiro escalão do governo formado por Bruno Covas, do PSDB, foi mantida e por isso não há razão para a sigla pedir mais cargos.

A insatisfação do PSDB ocorre em meio a especulações de que o ex-governador Rodrigo Garcia poderia ser uma alternativa mais moderada da direita bolsonarista na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Integrantes da base de Nunes, vereadores do PSDB se dizem satisfeitos com o espaço dado por Nunes. “Reiteramos o apoio ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com quem construímos uma sólida aliança desde quando Bruno Covas estava à frente da administração municipal”, disseram em nota.





