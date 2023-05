O Senado reformou a sala de audiência da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) para melhorar a acessibilidade no do espaço. Isso possibilita que parlamentares cadeirantes, como a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), que é tetraplégica, possam presidir sessões. Se a iniciativa der certo, as obras devem ser expandidas para outros espaços da Casa.

Mara Gabrilli, no plenário do Senado. Foto: Roque de Sá/Agência Senado