Senador quer que MP do Minha Casa Minha Vida incentive uso de fontes de energia renovável

O presidente da comissão mista da MP do Minha Casa Minha Vida, senador Eduardo Braga (MDB-AM), defende a previsão de incentivos ao uso de fontes de energia renovável, como solar e eólica, no parecer sobre a nova versão do programa habitacional.

Ele deve sugerir alterações ao relator, Marangoni (União-SP), nesta semana. A previsão é que o relatório seja apresentado por volta do dia 22. A MP vence em 14 de junho.

Braga também quer dar prioridade àqueles que estavam inscritos no programa, no passado, mas que não foram contemplados porque as obras ficaram inacabadas. Nesses casos, há casos de imóveis ocupados por invasões.

O SENADOR EDUARDO BRAGA. FOTO: ED FERREIRA/ESTADÃO





Sinais particulares, por Kleber Sales. Eduardo Braga, senador (MDB-AM).