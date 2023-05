Senadores planejam reuniões semanais com Padilha para alinhar articulação política

A reunião entre o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, líderes do governo e senadores do MDB, na última quarta (3), deve virar uma agenda semanal para tratar das estratégias do governo no Legislativo, especialmente sobre a CPMI do 8 de Janeiro. A ideia é ganhar tempo para que o colegiado não atrapalhe a tramitação do novo marco fiscal.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Foto: Wilton Junior/Estadão - 20/04/2023

Os governistas trabalham com a expectativa de que os oposicionistas, por estarem em minoria, podem fazer corpo mole para as indicações ao colegiado. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), no entanto, garante que as indicações do seu bloco para a CPMI serão feitas até terça (9). Os nomes não foram definidos.

“Da nossa parte, daremos celeridade para que haja a instalação da comissão o quanto antes”, disse Marinho à Coluna.

