Sem Derrite, Tarcísio faz reunião com delegados da Polícia Civil sobre reajuste salarial

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu na última terça-feira (9) com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado (Sindpesp), Jacqueline Valadares, para negociar o reajuste salarial da categoria sem o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Na conversa, pediu que as demandas sejam levadas a ele e prometeu manter canal direto de diálogo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa de reunião com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado (Sindpesp), Jacqueline Valadares, e o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, sobre reajustes para a categoria. Foto: Sindpesp/Divulgação

Derrite é alvo de críticas por ter apresentado um projeto de recomposição dos salários das forças de segurança com aumentos maiores para a Polícia Militar, corporação da qual faz parte. O encontro foi organizado pelo secretário da Casa Civil, Arthur Lima.

Além dos delegados, policiais penais, escrivães e investigadores participaram de audiência na Alesp naquele mesmo dia e se queixaram da diferença de tratamento.

A assessoria de Derrite diz que ele foi convidado para a reunião pelo governador, mas que não pôde comparecer devido a uma outra agenda no mesmo horário.

Como mostrou a Coluna, o aumento aos policiais também fez aumentar a pressão por aumentos para outras categorias, como saúde e educação.