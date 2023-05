Tarcísio usa helicóptero para ir à feira com empresários em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisou usar um helicóptero para percorrer um trajeto de aproximadamente 20 km, do Palácio dos Bandeirantes à Apas Show, feira do setor de supermercados realizada em um centro de convenções na capital paulista. A justificativa é que o voo que o traria à capital paulista de volta de Nova York, onde se encontrou com investidores, no sábado, foi cancelado após espera de mais de três horas devido a um atraso e o governador chegou ao Palácio em cima da hora do evento.

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. Foto: Wilton Júnior/Estadão

No evento, Tarcísio prometeu que o Procon passará a ter uma atuação “mais orientativa” e menos punitiva. O discurso soou como música aos ouvidos dos empresários. “O órgão tem que olhar para o consumidor, mas também para o empreendedor”