A ministra do Planejamento, Simone Tebet, se posicionou a favor da adesão do MDB à federação de PSDB e Cidadania, na última terça (9). Ela se pronunciou em um evento promovido pelo presidente do Cidadania, Roberto Freire.

Simone Tebet, ministra do Planejamento. Foto: Sergio Lima/AFP - 30/03/2023

Freire afirmou que, sem a aliança, a sua legenda deve “definhar ou morrer rapidamente”. O acordo, no entanto, enfrenta resistência dentro do próprio partido e de uma ala do PSDB liderada pelo deputado federal Aécio Neves (MG) e por Marconi Perillo (GO).