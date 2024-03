Deputada aliada de Bolsonaro vende boneca ‘espanta comunista’ nas redes sociais

BRASÍLIA - A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou nesta quinta-feira, 21, a venda de um brinquedo com os seus traços pessoais em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo a parlamentar, a boneca espanta “comunista e o vírus da revolução”.

PUBLICIDADE A boneca tem o estilo “funko pop”, que virou moda nos últimos anos ao representar personagens de ficção e artistas em miniaturas. De acordo com Zanatta, o brinquedo foi personalizado por uma artista do município de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina e serve para “espantar o vírus da revolução” da casa do comprador. “Se você tem interesse em ter uma bonequinha mini deputada Júlia e espanta comunista, com uma florzinha na cabeça e uma arminha na mão, me chama, que eu vou indicar a catarinense que fez essa obra aqui”, disse Zanatta.

Ao Estadão, Zanatta disse que a boneca custa R$ 80, com os lucros sendo destinados integralmente para a artista de Rio do Sul. “Eu somente indico ela, porque quando ganhei, postei e muitos me perguntaram onde encontrava”, afirmou a deputada do PL.

Júlia Zanatta é uma das parlamentares que integram o “núcleo duro” dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A catarinense é conhecida por usar uma tiara de flores durante as sessões do Congresso Nacional e por defender a pauta armamentista.

Em março do ano passado, ela postou uma foto na qual aparece armada com uma metralhadora e vestindo uma camiseta com o desenho de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros, além de imagens de armas e os dizeres “come and take it” (“venha pegar”), em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em novembro, o marido de Zanatta, Guilherme Colombo, se envolveu em uma briga com membros do PL de Balneário Rincão, no litoral sul de Santa Catarina. Câmeras de seguranças filmaram Colombo dando um tapa em uma pessoa e um empurrão em um homem que tinha o braço imobilizado por uma tipoia.

No X (antigo Twitter), Zanatta defendeu a atitude do marido afirmando que “todo homem tem o direito de defender a sua mulher”. A parlamentar declarou também que o ato de Colombo foi “belo e moral”.