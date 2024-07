Juros altos e aumento de salário: veja em que pontos eleitores concordam com Lula

A inclusão das proteínas animais na cesta básica zerada foi defendida pela bancada do agronegócio. Pela proposta atual, as carnes estão na alíquota reduzida, que conta com 60% de desconto em relação à cobrança padrão do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) – com exceção de itens considerados de luxo, como foie gras, salmão, ovas e bacalhau. Esses produtos vão pagar a alíquota cheia.

A defesa de Lula por um “pente fino” para tirar as irregularidades do CadÚnico é apoiado por 83% dos eleitores, enquanto 15% não avalizam o posicionamento do petista. Outros 2% dos entrevistados pela Quaest não souberam responder.

O Planalto mapeia as possíveis revisões e estima uma economia de R$ 10 bilhões. Lula quer garantir que as pessoas que estão recebendo o benefício realmente se enquadram nas exigências para ter acesso ao programa. O foco do pente fino são as famílias unipessoais, um grupo de cerca de 6 milhões de pessoas.