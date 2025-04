Juscelino Filho agradece a Lula a ‘confiança’ após exoneração e denúncia da PGR por corrupção

Em publicação no Instagram nesta sexta-feira, 11, Juscelino disse que esteve no Palácio da Alvorada para agradecer pessoalmente a Lula. “Foi uma honra conduzir programas fundamentais para a inclusão digital e contribuir com a reconstrução do Brasil, levando mais dignidade a quem mais precisa”, escreveu.

“Sinto muito orgulho de fazer parte desse esforço coletivo liderado pelo nosso presidente. E a partir de agora continuarei ajudando o presidente e o Brasil lá do Congresso Nacional”, completou o ex-ministro, que reassumiu o cargo de deputado federal, para o qual foi eleito em 2022.