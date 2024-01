Justiça confirma aposentadoria especial a comissária de voo por ‘pressão atmosférica anormal’

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorreu ao TRF-3 da decisão do juiz. Em seu argumento, o órgão diz que não foi confirmado o exercício da atividade específica, e, também, que o laudo técnico não indicou similaridade entre as empresas que a profissional trabalhou.

Ao analisar o caso, o relator do processo, o desembargador federal Toru Yamamoto, afirmou que os documentos apresentados foram suficientes para demonstrar que o trabalho era executado em condições agressivas.