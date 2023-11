Justiça manda prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, devolver verba para fundo de aposentados

Após uma batalha judicial, o prefeito de Cubatão, Ademário da Silva Oliveira (PSDB), terá de devolver ao Fundo de Reserva Previdenciário verba que fora utilizada para pagamento dos servidores inativos, o que é proibido por lei. O valor é de R$ 14,8 milhões.

Questionado por meio de sua assessoria, o prefeito informou que “a restituição já havia sido determinada” por ele antes da decisão judicial e que aguarda atualização dos valores para devolução. O município se baseou em parecer do Ministério do Trabalho para o movimento financeiro (leia mais abaixo). No entanto, não informou o motivo para o município entrar com recursos na ação movida por sindicatos locais.

Decreto de prefeito de Cubatão foi considerado irregular pela Justiça

A retirada de verba do fundo dos aposentados, segundo lei de 2009 do município, só pode ocorrer após “avaliação atuarial demonstrar a necessidade dessa utilização, ou quando se tenha chegado a um equilíbrio financeiro-atuarial, o que não ocorreu no caso em análise”, destacou Bruno Albino Ravara, promotor em atuação junto à Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, quando a ação estava no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no primeiro semestre deste ano.

O desembargador do TJSP José Roberto de Souza Nery também viu irregularidade na movimentação financeira. “Não obstante, a mesma lei nº 3.316/09 é expressa ao prever no parágrafo 1º, de seu artigo 15, que, em caso de insuficiência financeira, a cobertura do rombo deverá ser feita pelo Tesouro Municipal, e não pela utilização do Fundo de Reserva, como foi feito de forma ilegal pelo impetrado”, afirmou em acórdão.

Em primeira instância, o juiz da 1ª Vara de Cubatão, Rodrigo de Moura Jacob, já havia entendido que o pagamento dos vencimentos dos aposentados não precisava sair do fundo de reserva.

“A autoridade coatora foi até a autarquia para convencer os servidores da autarquia a realizaram o pagamento da forma que ele queria e, além de não ter encaminhado o projeto de suplementação, editou os Decretos 11.767 e 11.770 onde determinava que o superintendente da Caixa Previdenciária procedesse ao resgate e utilização do patrimônio financeiro do fundo de reserva, violando a lei municipal 3.316/09, bem como o artigo 5º, II da Constituição Federal. Se tudo não bastasse, era totalmente desnecessário a utilização do fundo de reserva, vez que, Cubatão teve superávit financeiro em 2022, reconhecido pelo próprio Executivo”, registrou o magistrado na decisão.

Decreto irregular do prefeito de Cubatão com autorização para retirar R$ 14,8 milhões de fundo dos aposentados

Servidor se negou a cometer irregularidade e foi demitido

Nos autos, há informação de que um servidor de Cubatão negou-se a dar andamento ao movimento financeiro por saber que a medida era irregular. Então superintendente da Caixa de Previdência, Maurício Simonato recebeu documento para que seguisse com ação para utilizar a verba de fundo dos aposentados. Simonato, então, teria questionado o pedido.

“O superintendente da Caixa de Previdência questionou os argumentos e pediu que um profissional que conhecia a realidade da previdência de Cubatão fizesse uma análise e a resposta foi que o demonstrativo dos resultados da avaliação não demonstraram a necessidade da utilização dos recursos patrimoniais blindados no curto prazo, o que fez com que Maurício Simonato se recusasse a cumprir a ordem ilegal e, em virtude disso, foi imediatamente exonerado”, citou o juiz Jacob, em outro trecho da sentença.

Diego Bezerra, então, assumiu como superintendente da Caixa de Previdência. No entanto, ele pediu demissão diante da situação. “Após analise de tudo o que ocorrera, pleiteou junto ao Executivo para que fosse encaminhado o projeto de suplementação de despesa com transferência de recurso do Tesouro, mas o prefeito se negou afirmando que continuaria utilizando o fundo de reserva. Em vista da ilegalidade, Diego pediu exoneração do cargo”, registrou o magistrado.

O prefeito de Cubatão cometeu irregularidade gravíssima ao utilizar valores que não poderia em prejuízo dos aposentados e pensionistas de Cubatão, tanto que a sentença foi confirmada em sede de apelação Rodrigo de Moura Jacob, juiz de direito

Na fase de cumprimento provisório da decisão, o juiz Jacob determinou a restituição imediata do valor para o fundo dos aposentados. Para o juiz, os recursos do município a instâncias superiores ocorreram para que a irregularidade continuasse.

Prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira (PSDB)

“Ocorre que, mesmo não sendo caso de questão constitucional e nem de apreciação de lei, para continuar mantendo a irregularidade, houve interposição de recursos especial e extraordinário, porém, ambos não têm efeito suspensivo”, disse na decisão de cumprimento provisório. “Assim, intime-se imediatamente a autoridade coatora para restituir imediatamente os valores irregularmente sacados, sob pena de comunicação ao Ministério Público para apuração de improbidade administrativa por parte do prefeito, vez que, a não restituição será feita de forma dolosa.”

De acordo com os documentos no processo, um dos motivos para o prefeito de Cubatão determinar o movimento financeiro foi um parecer do Ministério do Trabalho e Previdência que atestou equilíbrio financeiro-atuarial da prefeitura, o que, segundo o Poder Executivo, cobriria as insuficiências financeiras oriundas da diferença entre o montante das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, aposentados, pensionistas, patronais e demais repasses e receitas previstos na lei e as respectivas despesas com pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas, exclusivamente da segunda massa.