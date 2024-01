Justiça mantém condenação de dupla que protestou em frente a prédio de Moraes em São Paulo em 2020

A Justiça de São Paulo negou recurso de dois homens que protestaram com um carro com caixa de som e microfone em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Pinheiros, bairro de São Paulo (SP), em maio de 2020. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 22.

PUBLICIDADE A defesa dos condenados alegou que o ocorrido foi um “fato atípico”, ou seja, que não configura crime no direito penal, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou recurso e entendeu que a condenação deve ser mantida. A condenação por perturbação do sossego ocorreu em maio de 2022. O relator do recurso, juiz Waldir Calciolari, escreveu que o ato “importunou não somente a vítima, mas também a vizinhança”, já que a perturbação do sossego ocorreu em uma zona residencial. Ele destaca que “a palavra da vítima, das testemunhas e os laudos juntados aos autos, são mais que suficientes para ensejar a incriminação, por conta da perturbação aos moradores do condomínio de residência da vítima e adjacências”.

O grupo que protestou por cerca de duas horas era liderado por Antonio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar, e formado por ao menos outros 13 indivíduos que não foram identificados. A dupla foi presa em flagrante e acusada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego.

A defesa dos condenados não foi localizada para comentar a decisão e o espaço segue aberto para manifestação.

O protesto do grupo era contra a decisão limiar de Moraes suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, para tomar posse do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, em abril de 2020.

Grupo protestou em frente ao prédio do ministro do STF em 2020, utilizando caixa de som e microfone. Foto: Wilton Junior/Estadão

Segundo relatos de Moraes nos autos do processo, o grupo gritou frases como “o Brasil é nosso”, “abaixo STF”, “ministro comunista”, além de o chamar de “advogado do PCC”, “canalha”, “covarde”, “corrupto”, “ladrão” e proferir xingamentos homofóbicos.

A dupla foi condenada a 19 dias de prisão em regime aberto, e poderiam recorrer em liberdade. A decisão do tribunal levou em consideração o estado de calamidade pública da época em que os fatos ocorreram, durante a pandemia de coronavírus.