Justiça mantém condenação de homem que trouxe 13 armas e 360 munições escondidas do Paraguai

Ele trazia o armamento do Paraguai, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Águas Claras (MS), há 192 quilômetros da capital, Campo Grande, em 2019. As armas seriam levadas até Belo Horizonte (MG) pelo pagamento de R$ 5 mil.

Em primeira instância, o réu foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de multa. A defesa recorreu para que a pena fosse diminuída porque o homem é réu primário e pediu a aplicação de atenuantes, alegando que ele desconhecia a legislação.