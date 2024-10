Justiça pede prisão de homem envolvido no atentado contra o prefeito de Taboão da Serra

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou nesta segunda-feira, 21,a prisão temporária de um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento no atentado contra o prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, José Aprígio (Podemos), ocorrido na última sexta-feira, 18.

As investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito seria proprietário de um Fiat Siena, utilizado para a fuga dos criminosos. O veículo foi localizado em Osasco, na Grande São Paulo. O nome do envolvido não foi revelado.

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos) Foto: José Antonio Teixeira/Alesp

PUBLICIDADE Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), uma mulher que estava na casa onde o veículo foi encontrado informou que o carro pertencia a seu falecido marido, mas é usado por seu filho. Com isso, o automóvel foi apreendido e o homem passou a ser procurado. Outro veículo, um Nissan March – de onde os disparos teriam sido efetuados – foi encontrado incendiado no km 21,7 do Rodoanel Norte, também em Osasco. O carro foi apreendido e passou por perícia. No local, a polícia encontrou uma cápsula de projétil de fuzil, que está sendo analisada.

Entenda o caso

Depois de compromissos de campanha, o prefeito foi almoçar na Churrascaria Essência Gaúcha, na avenida marechal Castelo Branco. Dali, saiu com o carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto. Quando passava pela pista local da rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, um veículo emparelhou e um de seus ocupantes disparou pelo menos cinco vezes em direção ao carro do prefeito. Uma das balas perfurou o vidro da porta traseira. Teria sido esse disparo que acertou a clavícula do prefeito.

Após o atentado, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Segundo o boletim médico divulgado no domingo, 20, Aprígio está estável, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz divisa com a zona sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 273.542 habitantes (dados de 2022).

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, afirmou esperar uma investigação minuciosa para esclarecer os fatos. “O Podemos reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo. Esperamos que o prefeito Aprígio se restabeleça rapidamente e que todas as circunstâncias deste triste episódio sejam esclarecidas o mais breve possível”, disse por meio de nota.