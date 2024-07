Kalil troca PSD pelo Republicanos para apoiar Tramonte e ser candidato ao governo de MG em 2026

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, acertou a ida para o Republicanos após jantar na noite de quinta-feira, 25, com o presidente do partido, Marcos Pereira na capital mineira. Kalil ainda não anunciou a mudança oficialmente porque antes quer avisar Gilberto Kassab (PSD), presidente de sua atual sigla, por quem tem “muita gratidão”, de acordo com um interlocutor.

O acerto, no entanto, foi confirmado por Pereira e por um aliado de Kalil ao Estadão. O presidente do PSD de Minas Gerais, Cássio Soares, disse que ter sido comunicado da decisão. Com isso, Kalil apoiará a candidatura de Mauro Tramonte (Republicanos) a prefeito de Belo Horizonte. Apresentador de TV e deputado estadual, ele lidera a disputa com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de julho

Alexandre Kalil foi prefeito de Belo Horizonte entre 2017 e 2022, quando tentou se eleger governador de Minas Gerais e foi derrotado por Romeu Zema Foto: Uarlen Valério/O Tempo

De acordo com interlocutores do ex-prefeito, Marcos Pereira indicou que o Republicanos quer que Kalil seja candidato a governador em 2026 e assuma a presidência do partido no Estado depois das eleições municipais. Kalil deixou a Prefeitura de Belo Horizonte em 2022 para se candidatar ao governo de Minas, mas foi derrotado por Romeu Zema (Novo) no primeiro turno.

Ele manifestava interesse em disputar o cargo novamente, mas no PSD teria que disputar espaço internamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que são do mesmo grupo político e apontados como candidatos naturais ao Palácio Tiradentes no próximo pleito.

O apoio a Tramonte representa o rompimento definitivo entre Kalil e o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que foi eleito seu vice em 2020. Nas últimas semanas, Pacheco tentou convencer Kalil a apoiar Noman, mas a articulação não prosperou.

Segundo aliados, Kalil se queixa de que Noman não o apoiou na eleição para o governo de Minas há dois anos, demitiu secretários, não o consultou sobre temas importantes da gestão municipal e ainda cedeu espaço na Prefeitura ao “inimigo” Marcelo Aro (PP-MG), atual secretário da Casa Civil de Zema.