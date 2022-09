Kassab admite conversar com Lula se houver segundo turno na disputa presidencial

BRASÍLIA - Mesmo equilibrando-se no discurso de que seu partido adota posição neutra na disputa presidencial, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, admitiu ao Estadão que vai participar de conversas com o petista Luiz Inácio Lula da Silva, caso haja segundo turno. “Não vou falar isso antes de discutir internamente, mas posso dizer que é uma prioridade importante”, disse ao ser perguntado sobre participar de conversas para apoio a Lula após o primeiro turno.

Kassab vem evitando se posicionar na corrida presidencial desde que seu partido emplacou o candidato a vice na chapa de Tarcísio de Freitas ao governo paulista. Tarcísio é o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Ele criticou as pressões para que os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) abram mão de concorrem para eleger Lula já no primeiro turno. “Não podem aqueles que não querem o Lula ou que não querem o Bolsonaro dizer que a culpa é da Simone ou do Ciro. Nós estamos faltando com respeito com a própria democracia, é um direito do partido ter o seu candidato” disse Kassab.

O ex-prefeito de São Paulo destacou ainda que a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado, em 2023, é prioridade absoluta do partido.

Ex-prefeito de São Paulo e dirigente do PSD, Gilberto Kassab admite que vai conversar com Lula no caso de haver segundo turno na disputa presidencial. Foto: Daniel Teixeira / Estadão

O que levou a termos uma eleição com tanta estabilidade no cenário, sem alterações do início ao fim? O País está polarizado. A eleição do Bolsonaro foi a eleição de uma direita bastante assumida. A direita está no governo e ficou mais encorpada politicamente. Mas o tempo mostrou que também eleitoralmente até, os próprios números do Bolsonaro mostram que ele não tem menos de 30% em nenhuma pesquisa, então tem pelo menos um terço do eleitorado. E a esquerda, com o Lula na frente, não tem menos de 40% em nenhuma pesquisa. Nesses quatro anos a direita se organizou e a esquerda não se desorganizou, se recuperou em função de um governo que não conseguiu trazer os resultados que prometeu. A esquerda ganhou força e com isso não foi rompida a polarização. Não houve espaço para rompimento surgir a candidatura alternativa.

Continua após a publicidade

O que resta para candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Simonte Tebet (MDB) que se colocaram como alternativa? É possível evitar o voto útil? Voto útil acontece em muitas eleições, deve ser visto com naturalidade, mas eu acredito que nesse primeiro turno, a Simone e o Ciro vão ter votos e estão de parabéns por terem levado a campanha até o final. Geralmente o voto útil acontece nos últimos dias, ele ganha força a partir de quarta-feira. Se ganhar força nós podemos ter eleição no primeiro turno.

Há quem diga que Ciro e Simone hoje são apenas figurantes e que os votos neles favorecem Bolsonaro ao ajudar a levar a eleição ao segundo turno. A gente tem que respeitar a candidatura. O PSD mesmo se esforçou para ter uma e não conseguiu. Não podem aqueles que não querem o Lula ou que não querem o Bolsonaro dizer que a culpa é da Simone ou do Ciro. Nós estamos faltando com respeito com a própria democracia, é um direito do partido ter o seu candidato.

O senhor tinha dito que no segundo turno apoiaria o Lula. Com essa possibilidade de encerrar no primeiro, avalia antecipar a declaração de apoio a ele? Eu sou o presidente do partido, e o partido decidiu-se pela neutralidade. Então, do ponto de vista da política interna, com muito cuidado, vou conduzir essa questão porque não vai fazer nenhuma diferença na minha posição pessoal. O importante é que o partido tenha unidade, um respeito entre as lideranças, qualquer que seja o seu lado, por ser um partido de centro e nós não termos candidato. Temos candidatos com mais afinidade, por questões locais ou ideológicas, com uma candidatura mais conservadora, como temos lideranças com mais afinidade com uma candidatura mais progressista.

O senhor vai manter a posição anterior de apoio ao Lula se houver segundo turno? Vamos com calma.

Mas falta só essa semana. É uma eternidade.

Existe o voto envergonhado no Brasil hoje? Toda eleição tem aqueles que preferem não externar o voto, é natural isso. Tem pessoas que têm constrangimento, seja por respeito a outras pessoas próximas ou por competição mesmo.

O senhor vai dar o voto envergonhado ao Lula? Você não vai arrancar meu voto, não.

Continua após a publicidade

Existe uma inclinação maior, pelo que o senhor percebe, dos candidatos do partido a apoiar o presidente Lula? Não há unidade. Os Estados do Sul têm mais dificuldade nos seus projetos locais de fazer uma opção por uma alternativa mais à esquerda. Tomamos muito cuidado para preservar a unidade partidária e será assim também no segundo turno.

Como vai ser conduzida a reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado? Terá acordo com um governo Lula para reeleger Pacheco? É natural que o PSD abrace a candidatura do Rodrigo. Será uma prioridade para o partido.

Poderia entrar na mesa de conversas para um apoio no segundo turno ao Lula? Não vou falar isso antes de discutir internamente, mas posso dizer que é uma prioridade importante.

O que deu errado, por que o senhor não conseguiu ter o candidato que tanto desejou? Primeiro precisava ter um bom candidato e nós tínhamos o Rodrigo Pacheco. Nós conduzimos a pré-campanha até o limite, quando o candidato entendeu que era mais adequado ele ficar presidência do Senado do que se afastar. Não surgiu alternativa e não tínhamos unidade para fazer uma aliança. Conduzimos com muita tranquilidade, com o apoio de todos, sem nenhuma crise interna.

O cenário que o sr enxerga hoje é mesmo, ainda que num segundo turno, de derrota do governo Bolsonaro? Se for isso, por que ele não não conseguirá reeleição? Seria a primeira vez que o presidente tenta a reeleição e não consegue. Não é o que eu enxergo, são as pesquisas. Todas elas mostram uma dificuldade do Bolsonaro nessa eleição ou todas elas estão erradas. E as razões estão expostas, a gestão da pandemia, a economia, o preço dos alimentos, os combustíveis até então, agora menos, tudo isso são as razões que levam o governo a ter dificuldade na sua candidatura. Não é incomum um titular do cargo não conseguir se eleger, seja perfeito, seja governador. O presidente não está conseguindo, pelo menos até então.

A se confirmar o que se indica, uma vitória do presidente Lula, que papel que o partido PSD vai ter no eventual governo Lula? Eu não posso falar pelo partido.

Mas o senhor é o presidente do partido. Não posso falar enquanto não tiver uma deliberação. Nem aconteceu a eleição ainda. Então o que eu posso dizer é a nossa posição de contribuir para o País, apoiando o que esteja identificado com aquilo que pensamos que é bom para o País e ficando numa posição contrária naquilo que nós entendemos que não é a melhor alternativa em termos de políticas públicas, vai continuar.

Continua após a publicidade

O senhor participaria de um eventual governo do Lula como ministro? Não quero manifestar, mas eu não tenho nenhuma ambição por cargo. A minha ambição é ajudar o País a superar a crise, o momento difícil que vive em relação ao seu povo e em relação às questões sociais são muito agudas, a ajudar a encontrar soluções no Brasil que possam mais dar conforto e mais qualidade de vida aos brasileiros.

Não tem ambição, mas também não rejeita a ideia? O senhor já participou como ministro das Cidades no governo Dilma Rousseff. Não levo em consideração nada que envolva meu projeto pessoal antes de definir questões do partido.

Esse movimento que vemos, com declarações de apoio ao Lula, de tucanos, do Henrique Meirelles, o torna uma opção precificada pelo mercado, até com empresários que poderiam ainda estar a favor de Bolsonaro? O apoio do Meireles traz um ganho muito grande para candidatura de qualquer um. Lula foi muito hábil ao trazê-lo. Meirelles tem convicções que jamais vai abrir mão e quando ele está ao lado de um projeto político significa que vai ter alguém nesse projeto que vai, com o peso político e com a história que tem, lutar por esses princípios.

O senhor disse recentemente que havia risco de descalabro fiscal. O que eu disse é que não vejo como, qualquer que seja o governo, abrir mão desse auxílio num primeiro momento, abrir mão de fazer algo para estabilizar o preço de combustível, abrir mão de fazer algo que os alimentos cheguem àqueles que estão passando fome. Eu só estou vendo proposta de compromissos, mas eu não tô vendo nenhuma proposta que possa trazer os recursos, as receitas para esses programas.

Muita gente diz que para os presidentes do partido a eleição termina em 2 de outubro, com os parlamentares eleitos. Que projeção o senhor faz do que será o PSD e a configuração da Câmara? O PSD deve eleger entre 55 e 65 deputados federais. Eu tenho dito 60, não é menos 55 e não acredito que seja mais de 65. E deverá ficar com 14 ou 15 senadores. Acredito que as bancadas mais expressivas da Câmara serão a do PL e a do PT, em torno de 70, pelo que ouço dos dirigentes deles.

O senhor tenta se equilibrar. O PSD disputa governos estaduais com apoio entre os dois lados. Em São Paulo, Tarcisio Freitas com Bolsonaro; em Minas Gerais, Alexandre Kalil com Lula. Isso de certa forma fez o senhor atuar mais escondido na campanha? Não estou escondido, não. Eu estou na campanha presidencial com a posição de neutralidade. Eu tenho comparecido a vários Estados para participar da campanha e aqui em São Paulo estou muito atuante, ao contrário. Participo de diversos eventos, quando estou em São Paulo participo de reuniões da organização da campanha do Tarcísio. Estou bastante envolvido, publicamente, eu participo de eventos de rua.

Tarcísio errou ou acertou ao se afastar dos radicais do bolsonarismo e tentar se equilibrar mais ao centro? Não vejo ele se afastar, pelo contrário, tenho visto ele muito bem identificado e posicionado com essas forças que hoje comandam o País, muito alinhado.

Continua após a publicidade

O senhor entende que Tarcísio vence a eleição em São Paulo e tem dito que vê favoritismo do Lula. Como o senhor e o PSD vão participar de um eventual governo no Palácio dos Bandeirantes, que pode se tornar uma trincheira do bolsonarismo - e Tarcísio um herdeiro? Posso lhe afirmar pelo que conheço do Tarcísio que ele vai fazer um governo técnico com pessoas extremamente qualificadas, não vai levar em consideração a questão político-partidária e sim a vocação da pessoa para cargo, o conhecimento e a experiência, assim como foi quando ele teve as outras missões na vida pública.

Ele questiona algumas políticas como o uso de câmeras nas fardas de policiais, que comprovadamente pela técnica já resultou em queda de letalidade. Esse é um aceno muito claro à direita bolsonarista. Ele vai ter posições compatíveis com a visão que ele tem do Estado, com as melhores pessoas possíveis.

Além do governador Ratinho Junior, do Paraná, que pode vencer no primeiro turno, qual o cenário do partido nos Estados? Nós temos esperança que possam chegar no segundo turno Marquinhos Trad, Mato Grosso, Rui Palmeira (Alagoas), Jaime Nunes (Amapá) e Fábio Mitidieri (Sergipe).

O que houve com uma grande aposta do partido, o Alexandre Kalil, que até agora decepcionou no desempenho em Minas Gerais? Não coloco Minas como jogo jogado. Ainda acredito que possa ir para o segundo turno.

Por que ele não conseguiu deslanchar tanto quanto o adversário dele, o governador Zema? O adversário era conhecido no Estado inteiro, ele ainda não.

Mas era prefeito de Belo Horizonte. Mas não era conhecido. As pesquisas mostram que, à medida que vai sendo conhecido, está conseguindo esse espaço. Ele é muito bem preparado.

Não houve um erro de estratégia ao não prever essa dificuldade? Minas tem muitos municípios, 853, está demorando um pouco para ser conhecido, mas agora esses últimos debates podem ser o que faltava para o segundo.

Continua após a publicidade

O sr está agora no Conselho da República. O estado de exceção deve estar nos cenários de avaliação dos poderes? Não vejo esse ambiente de conflagração. Acho que vamos ter eleições tranquilas.