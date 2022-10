‘Lava Jato fornecia um capital político muito maior em 2018’, afirma cientista político

O impacto do senador eleito Sérgio Moro (União Brasil) na candidatura de Jair Bolsonaro (PL) foi mais um combustível à polarização com o ex-presidente Lula. De um lado, bolsonaristas estão eufóricos e acreditam ter surpreendido seus rivais. O deputado federal Capitão Augusto (PL), é um deles. “Eu acredito que tenha desconcertado o Lula e o governo dele, e por essa eles não esperavam. Para nós, foi muito interessante isso aí”, diz. Ele minimiza as divergências do passado que culminaram com a saída de Moro do governo e acusações de interferência na PF. “Quem vive de passado é retrovisor”, diz.

De outro lado, coordenador do Prerrogativas e aliado próximo de Lula, Marco Aurélio Carvalho reconhece que Lula e os petistas poderiam ter “explorado melhor” a presença de Moro no debate. Ele, no entanto, menospreza a participação do ex-juiz ao lado de Bolsonaro. “Ele não é mais adversário, está precificado o prejuízo que ele nos causou. Acho que o constrangimento é todo dele”, afirma.

Longe das militâncias, o cientista político Vitor Marchetti, especialista nas relações entre a política e o Poder Judiciário, vê com descrença um possível impacto do ex-juiz no eleitorado, a favor ou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a Lava Jato representava um capital político maior em 2018 para as eleições presidenciais, apesar de ter sido suficiente para garantir uma quantidade expressiva de votos para Moro e Dallagnol ao Congresso Nacional. Pautas como a religião e a economia devem pesar mais nesta corrida eleitoral.

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro.

Marchetti vê um fenômeno, na última década, de “politização do judiciário”, ao lado das polícias e do Ministério Público. Mas ele diz preferir que estes agentes deixem seus cargos, porque, ao menos, eles “se assumem como políticos”, no lugar de fazer política partidária com uso de cargos no sistema de Justiça.

Qual é o impacto, no segundo turno, do uso eleitoral da Lava Jato pelo ex-juiz da operação e o apoio de suas faces públicas, Deltan e Moro, ao bolsonarismo?

Publicidade

Eu acho que a Lava Jato como instrumento político está colocada há algum tempo. Não é novidade. A grande questão é que ela fornecia um capital político muito maior nas eleições de 2018, por exemplo, do que ela fornece hoje, na disputa presidencial. É um capital político que ficou muito desgastado. A gente vê como o Moro que em cima dessa capital tentou se colocar como um candidato à Presidência da República, mas, isso, ao longo do tempo, foi sendo desgastado. E ele acabou tendo que disputar uma eleição para senador pelo Paraná. Não que isso seja irrelevante, isso mostra que ainda existe um capital político, mas é um capital político muito reduzido frente ao papel que teve em 2018.

E Moro? sai enfraquecido ou fortalecido de uma aliança com Bolsonaro?

A grande questão desse desgaste é esse movimento que Moro faz, e essa última movimentação de apoio ao Bolsonaro no segundo turno acaba por terminar de desgastar ainda mais um resto de credibilidade desse capital político que ele pessoalmente poderia ter, porque se era natural que ele não apoiasse o Lula, o que seria o óbvio, também não era natural que ele apoiasse Bolsonaro porque simplesmente ele não era adversário do Lula. Por tudo que aconteceu na trajetória do Moro na saída dele no Ministério da Justiça, e de todo esse movimento que o governo Bolsonaro faz de adesão ao centrão, inclusive com figuras importantes que foram parte dos processos da Lava Jato.

Então, o discurso da corrupção deve ficar de fora de assuntos centrais e decisivos no segundo turno?

Esse discurso da corrupção parece ter enfraquecido bastante. Num país em que as questões econômicas e a questão moral mais focada na religião acabaram assumindo mais protagonismo. De verdade, eu não acho que isso produza efeitos para além dos efeitos que já estavam dados. Aqueles que não votarão no Lula por conta dos escândalos de corrupção continuarão não votando, não muda esse cenário, e acho muito pouco provável que um resquício de indecisos se movimentem por conta desse apoio do Moro. Quem estava indeciso não ignorava as questões do passado do PT, do Lula e da Lava Jato. Isso já estava precificado na conta da indecisão.

Como o senhor vê a politização de agentes de investigação e do Judiciário e o uso destes processos que eles conduziam na corrida eleitoral?

Continua após a publicidade

Primeiro que eu acho que a Lava Jato é mais um efeito daquilo que a gente convencionou chamar de politização da Justiça. Há dois processos em curso no Brasil. Há algum tempo, a politização da Justiça e a Judicialização da política são questões importantes. Já faz uma década e meia a gente tem debatido o quanto isso virou decisivo e intenso no debate político brasileiro e a entrada desses juízes, promotores e a forma de atuação enquanto estavam nos cargos eram formas que revelavam espírito de politização da Justiça, ou seja, fazer política com a toga, partidária, em relação a determinados grupos com objetivos e com agendas políticas claramente definidas, usando os cargos e suas prerrogativas. Neste sentido, até menos mau que eles entrem de vez na política porque pelo menos se assumem como políticos e assumem esse viés político partidário.