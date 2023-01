Leandro Grass será o presidente do Iphan e inaugura chegada do PV ao segundo escalão do governo Lula

BRASÍLIA – O ex-deputado distrital e sociólogo Leandro Grass (PV) foi escolhido para ser o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Trata-se do primeiro cargo a ser assumido pelo PV, que integra a federação Brasil da Esperança com PT e PCdoB, mas ficou de fora da Esplanada dos Ministérios.

Grass foi o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o governo do Distrito Federal, mas foi derrotado ainda em primeiro turno por Ibaneis Rocha (MDB), governador afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) após os atos golpistas domingo em Brasília.

Sede do IPHAN, em Brasília; órgão está vinculado ao Ministério da Cultura Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO - 23/12/21

Nas redes sociais, o ex-deputado distrital agradeceu Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, pelo convite. “De início, já compomos as duas diretorias de patrimônio com quadros fortes e técnicos, alinhados ao projeto de reconstrução nacional. Começaremos pelo que foi destruído pelos terroristas na capital, em parceria com a sociedade e as instituições que foram atacadas”, acrescentou Grass.