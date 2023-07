CPI do MST ou a difícil arte de demonizar o novo MST

Araré Carvalho

Eclipsada pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do dia 08/01, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) retoma seus trabalhos em agosto. Além de perder em relevância para a CPMI em andamento, outros fatores enfraqueceram o impacto da CPI do MST e podem levá-la para uma "season finale" insípida e longe de atingir os objetivos indiretos da sua implantação. A seguir elencaremos os pontos que definham a CPI do MST.

Primeiro ponto é que esse tema não é alvo novo de uma CPI, a atual comissão é a quinta que debate questões ligadas ao MST e movimentos de reforma agrária e, assim como as anteriores, tem uma forte tendência em ser pouco efetiva.O segundo ponto são os reais motivos da criação desta comissão. Ainda que toda entidade ou movimento social esteja sujeito ao escrutino público, é certo que o surgimento desta nova comissão parlamentar de inquérito atende muito mais à função de desgastar e atingir o governo e a esquerda de modo geral, do que propriamente averiguar a natureza das ações do movimento, que diga-se de passagem, está longe dos "áureos" tempos em que promoviam ocupações em massa por todo o país, não só a propriedades, mas a bancos e praças de pedágios. E uma CPI para desgastar o governo num momento em que ele tem melhora na aprovação, tem sua missão dificultada.

O terceiro ponto e talvez o principal, é que, como já pontuamos, o MST da atualidade está longe daquele que era facilmente demonizado nas décadas passadas. Ele passou, recentemente, por um "rebranding" onde ressignificou a sua imagem visando mudar a percepção do público sobre sua atuação. Já no período da pandemia de COVID, divulgou suas ações junto as cozinhas populares, que serviam almoço gratuito e fez uma forte propaganda sobre sua produção de arroz orgânico, inclusive, fazendo doações de grandes quantidades deste alimento. Ainda nessa ressignificação do movimento, ele se abre para pautas identitárias (não é raro ver o logo do movimento sobre bandeiras do movimento LGBTQIAPN+) e se torna mais popular entre celebridades, que começam a usar seus bonés em eventos públicos. Essa versão "soft" do MST, se torna um alvo menos óbvio, e mais difícil de ser vendido como um movimento raivoso de extrema esquerda.

O quarto ponto que enfraquece a CPI, é que a comissão começou com dois grandes tetos de vidro. O primeiro é o presidente da comissão, o tenente coronel Zucco (Republicanos/RS) que foi o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul, mas que, recentemente entrou na mira do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou que a Polícia Federal retome investigações sobre a suposta incentivo e patrocínio do parlamentar a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul.

O segundo teto de vidro está na relatoria do ex-ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles (PL/SP). Salles que foi extremamente criticado pelo aumento do desmatamento na Amazônia e pelo desmonte de programas de preservação ambiental, ficou conhecido pela frase dita numa reunião ministerial onde apontava para a janela de oportunidade dada pela pandemia de COVID, uma vez que as atenções da mídia estavam voltadas para a crise na saúde. Na ocasião o então ministro sugeriu "ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De IPHAN, de ministério da Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo.". Além, é claro, do fato de ter entregado o cargo de ministro após o STF ter ordenado a investigação do suposto envolvimento do ministro num esquema de exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa.

Por fim e não menos importante, uma CPI e/ou CPMI, é um palanque para os deputados e senadores se apresentarem, agregarem seguidores e conseguirem cortes para suas redes sociais. Não é à toa que a CPMI dos atos de 08 de janeiro, mesmo com os interrogados ficando em silêncio, duram horas. Todos querem ter a oportunidade de falar para um público grande que acompanham as transmissões ao vivo, e/ou recortar um trecho de sua fala e divulgar por toda internet. Bom, mesmo esse objetivo a CPI não conseguiu atingir do modo que pretendia. Pelo contrário, conseguiu um efeito reverso no único momento marcante dela até aqui.

Esse momento foi a resposta acadêmica e rebuscada dada pelo Professor José Geraldo de Sousa Junior, professor de direito e ex-reitor da UnB (Universidade de Brasília), à deputada Caroline Toni (PL/SC), em que acusa a falta de cognição dela como razão dela não entender a necessidade do movimento e da reforma agrária. Nas palavras da deputada, o docente a "ofendeu com categoria." Esse vídeo viralizou em todas as redes sociais e foi notícias nos maiores portais do país.

Com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro (PL) e o avanço da coirmã CPMI dos atos antidemocráticos, o espaço da CPI do MST tende ser o único espaço de reunião da base bolsonarista, e território para promover o que chamam de "disputa de narrativas". Se vão conseguir criminalizar o movimento e ligá-lo ao governo só saberemos nesta segunda temporada, mas nos parece cada vez mais difícil que o final nos surpreenda.