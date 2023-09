Legis-Ativo-Educa -- em busca de ações de educação política nos parlamentos do Brasil

Dizem que diante dos debates sobre uma nova versão da reforma política, das efervescências ideológicas da última década, da intensidade de nossa democracia e dos ataques a ela, cientistas políticos nunca morrerão de tédio nesse país. Podem até padecer de transtornos de ansiedade, mas marasmo não combina com esse campo do conhecimento.

Pois bem, se não bastasse tudo o que vivemos em nossa realidade, ou talvez motivados por tal efervescência, podemos dizer que nosso blog pode também não para de inovar, se reinventar, complementar e causar. Nascemos com textos às terças e quintas, escritos por 10 cientistas políticos, criamos um podcast semanal de 30 minutos que logo se tornou um programa de intensidades bem humoradas às sextas-feiras com mais de uma hora de duração transmitido ao vivo em parceria com a Konrad Adenauer e a Shure. Adiante, elevamos o total de autores para 20, organizamos revistas acadêmicas, lançamos livros, participamos como fontes de diversas reportagens que tiveram como referência nossa reunião enquanto coletivo, montamos mesas em congressos e agora vem mais uma novidade.

A partir do dia 11 de setembro, segunda-feira, em parceria do Movimento Voto Consciente (MVC) com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de (Tribunais) Contas, levaremos ao ar o podcast Legis-Ativo-Educa. Trata-se de uma entrevista semanal, que se pretende perene, envolvendo o presidente da ABEL, Roberto Lamari, o diretor-presidente do MVC, Humberto Dantas, e um servidor público convidado que atue em alguma das cerca de 400 escolas do Legislativo espalhadas pelo Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de todo o Brasil. O intuito maior é estimular o movimento de educação política em parlamentos e fomentar uma maior proximidade entre cidadãos em geral e as atividades dessas organizações, cuja tendência é ser gratuita e aberta para a sociedade em geral.

O primeiro episódio vai ao ar dia 11 de setembro a partir das 18h00, em uma conversa exclusiva entre Lamari e Dantas. E a partir do dia 18 receberemos a Escola de Franca, em seguida a de Fortaleza, depois a de Uruguaiana e assim por diante. O ouvinte que nos acompanhar pelo site do Estadão, ou do MVC, pelo YouTube do Legis-Ativo e da ABEL, ou pelas prateleiras de podcast terão sempre uma conversa descontraída cujo objetivo é o estímulo à busca pelas ações educativas do Poder Legislativo. Assim, se cientista político não morre de tédio nesse país, o mesmo se pode dizer dos leitores e ouvintes do Legis-Ativo.