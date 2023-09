Legis-Ativo-Educa recebe Ticiana Mota, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza 

Está no ar mais uma edição da série "Legis-Ativo-Educa". Com apoio da ABEL e do Movimento Voto Consciente (MVC), o, presidente da ABEL, Roberto Lamari, e o diretor-presidente do MVC, Humberto Dantas, recebem Ticiana Mota, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza.

O maior intuito do podcast é estimular o movimento de educação política em parlamentos e fomentar uma maior proximidade entre cidadãos em geral e as atividades dessas organizações, cuja tendência é ser gratuita e aberta para a sociedade em geral.

Aperte o play e confira agora mesmo! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site do Movimento Voto Consciente e da Mandato Ativo.