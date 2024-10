Leia cartas atribuídas ao PCC pedindo votos a Boulos: ‘papo de extrema importância’

O governo de São Paulo encaminhará ao Ministério Público supostas cartas atribuídas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) com orientações (”salve”) para familiares votarem em Guilherme Boulos (PSOL). O tema se tornou um dos mais debatidos ao longo do dia depois de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmar que a inteligência do governo havia interceptado as mensagens.

Em uma das cartas, obtidas pelo Estadão, há citação de que a facção não faz acordo com partido político, mas “se possível pedirem para seus familiares se podem apoiar votando na Marta (Suplicy) e no Boulos do PT”. O bilhete é finalizado com “agradecemos a atenção de todos”.

Telegrama interceptado foi escrito há quase um mês antes do primeiro turno Foto: Reprodução via SAP

Leia a íntegra do primeiro bilhete:

Enviem 1 forte abraço a todos viemos dizer tranquilamente ao povo que veio da Int. Emente viemos ressaltar a todos que o comando não fecha c/ nenhum partido Político mais encima da Sit. que estamor vivenciando viemos pedir p/ que possir. pedirem p/ seus familiares se podem apoiar a Intor. votando na Marta Suplicy e no Boulos do PT. Agradecemos a atenção de todos...

Boulos classificou a fala do governador como uma “declaração mentirosa”, feita com o intuito de favorecer o aliado Ricardo Nunes (MDB), reeleito para comandar a Prefeitura de São Paulo até 31 de dezembro de 2028. Boulos ingressou na Justiça com uma ação pedindo a inelegibilidade do governador paulista.

Em outra mensagem atribuída a um integrante do PCC, há registro de pedido de voto para a dupla de esquerda. “Meus amados, o papo de extrema importância, pois o dia da eleição está chegando e contamos com o apoio de todos”. Na sequência, há citação de que “foi esse papo que chegou até nós”.

Cartas atribuídas ao PCC tomaram conta de parte de segundo dia de votação nas Eleições 2024 em São Paulo Foto: Reprodução via SAP

Leia a íntegra do bilhete 2

DE Q JET PQB R/ S PAV

ALC Q DPO 1º PAV

DATA: 26.09.24

PPQ TUDO 3

A princípio deixamos nossos leais e sinceros abraço a todos em modo Q. Estamos vindo por meio deste interagir c/ a quadrilha!

Meus E estamos vindo por meio deste pedir uma atenção da quadrilha, pois criem um pio para nós no verbal * pois nós está passando a nossa E. E digo um abraço p/ a seus familiares.

Está votando no “Marta Suplicy” e no “Guilherme Boulos”.

Meus amados, esse povo é de extrema importância, pois o dia da eleição tá já chegando e contamos com o apoio de todos. Meus amados, esse foi o papo que chegou di nós assim esperamos que a quadrilha possa ter o total reconhecimento qual quer dúvida estamos p/ QN.

100 + Q JET PQB





PCC soltou 'salve' dizendo que deputada Rosana Valle é inimiga número do facção na Baixada Foto: Reprodução via SAP

Leia a íntegra do bilhete 3

Resumo: Terra seca

Resum comunicamos a Todos que têm seus familiares, agradececeu a Todos que vão votarão em Rosana / Alc. 1091 e Nossa Justiça vem e foi proibida de está entrando em nossas comunidades, na baixada Santista, resum indo ao ao [ilegível] pedimos a todos que comuniqueem seus familiares para não estar criando vela que juntos somos mais fortes e pedimos o apoio da massa de todos e sistemas de Tirosas onde a viva grande concentração de integrantes sem [ilegível] ao [ilegível] para toda a massa.

Ass: Terra seca

Bruno Horeau

Segue meus demais finais outros conteúdo

Os Cidadões dos Jeti Lado limpar urgente é surpresa que se refaz é Inc.

Qqr nos comunique quem vem ficar de Jet no pano para que os Irs tomem ciência de tudo que está se passando na AR de SV.

Dinho Horeau Geral Sistema

Trisha Terra Seca Rep PQ

O deputado federal, e agora candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Boulos pediu à Justiça, além da inelegibilidade do governador de São Paulo, a cassação do registro de candidatura ou diploma de Nunes e Ricardo de Mello Araújo (PL), por supostamente serem beneficiados pelas declarações do chefe do Palácio dos Bandeirantes.