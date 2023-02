Eduardo Leite forma executiva com governadores do PSDB e aliado de Aécio Neves

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu hoje oficialmente o comando do PSDB. A Executiva Nacional do partido foi dissolvida nesta quinta-feira, 2, e uma nova direção foi formada de maneira interina, até a convenção nacional marcada para 31 de maio.

O governador gaúcho colocou na secretaria-geral da executiva o presidente do PSDB em Minas Gerais, Paulo Abi-Ackel. A escolha foi vista como um sinal da influência de Aécio Neves, aliado de Abi-Ackel, na nova formação.

Além de Leite, os outros dois governadores do partido também integrarão o grupo: Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, e Eduardo Riedel, chefe do executivo estadual do Mato Grosso do Sul, serão vice-presidentes.

Eduardo Leite assumiu comando do PSDB Foto: Alex Silva/Estadão

Paulo Serra, prefeito de Santo André, foi colocado como tesoureiro. Conforme revelou a Coluna do Estadão, Leite pretende trabalhar para eleger Serra como presidente do partido em São Paulo. O diretório paulista é atualmente comandado por Marco Vinholi, ex-secretário do Desenvolvimento Regional da gestão Doria.

Ontem, em entrevista à TV Estadão, Leite afirmou que a crise pela qual o PSDB passa é uma oportunidade para reflexão interna sobre o futuro do partido. Segundo ele, para se manter politicamente relevante para 2026, os tucanos precisam apresentar uma plataforma a favor de algo e não apenas contra alguém.

“Essa é nossa tarefa, ao longo dos próximos anos, conseguirmos gerar mobilização a favor de algo e não simplesmente contra alguém. Temos que fazer isso ao longo dos próximos anos para chegar em 2026 com consistência, força política e relevância”, afirmou, em entrevista à TV Estadão. “Não adianta a gente apresentar o partido, o PSDB, o centro, a terceira via, sendo simplesmente ‘nem Lula nem Bolsonaro’”, disse .