Famílias de vítimas da ditadura tentam audiência com Lula e encontram militares

Foi um encontro de coincidência e simbolismo. Na manhã desta quinta-feira, 30, um grupo de familiares de vítimas da ditadura militar chegou à Praça dos Três Poderes para cobrar respostas do governo sobre os desaparecidos políticos quando se deparou com o ensaio da banda de fuzileiros navais. Havia uma data especial para a manifestação. As Nações Unidas instituíram 30 de agosto como Dia Internacional das Vítimas de Desparecimentos Forçados.

Homens da Polícia Militar do Distrito Federal apareceram para pedir que o grupo se retirasse. Horas depois, o Palácio do Planalto mandou um assessor da Secretaria-Geral à praça. Com um broche do rosto do presidente Lula na lapela, Cândido Hilário Garcia Araújo, o Bigode, recomendou que os familiares se organizassem em associação se quisessem ser recebidos pelo presidente. “É fácil ele ir à Argentina abraçar as Mães de Maio. Difícil é vir aqui”, respondeu Maria Mercês, irmã do guerrilheiro Antonio Teodoro, o Raul, do Araguaia. Ela referia-se ao encontro de Lula com mães e avós dos mortos da ditadura argentina, em janeiro, numa visita a Buenos Aires.

O grupo de familiares lembrou que o presidente fez promessa, no começo do mandado, de que reabriria a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, fechada pelo governo de Jair Bolsonaro. A comissão funcionou em gestões anteriores para organizar buscas de corpos.

“Já vai fazer 50 anos que queremos enterrar nossos mortos”, disse a ativista Diva Santana, irmã de Dinaelza, guerrilheira morta no Araguaia.

O assessor recomendou, então, que os familiares dos mortos políticos procurassem o ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida. Lorena Moroni Barroso, irmã de Jana, a Cristina do Araguaia, informou que o ministro recebeu o grupo, mas o caso estava em análise na Casa Civil, de Rui Costa - era quem decidia. Ela informou ainda que os familiares enviaram ao governo um manifesto com três mil assinaturas pela reabertura da comissão.

No esforço de dizer que o presidente estava sensível à pauta sobre a ditadura, o assessor lembrou, como se esperasse elogios, que o governo tinha reaberto a Comissão de Anistia, que avalia indenizações para quem foi atingido pela ditadura.

Os familiares dos mortos pela ditadura, no entanto, não estavam na praça para pedir dinheiro. Queriam apenas informações sobre os corpos de seus familiares. “Liberou a Anistia e não assinou a nossa. Isso é um desaforo do tamanho do mundo”, reclamou Eliane de Castro, também irmã de Raul, da família que se recusou a receber indenização do Estado. “Um monte de cabeça branca vem para cá e ninguém move um dedo. Só vem a polícia nos receber”, disse. “Ele (Lula) só perde com isso.”

“Não tem vontade política de fazer as coisas”, reclamou Diva. “Acho justo o pagamento de anistia, esse dinheiro não paga o que muitos sofreram. Mas o governo só reabre essa comissão (da Anistia) porque ela tem uma ressonância maior que a luta dos familiares. Só nós carregamos essa bandeira. Estamos isolados”, disse.

Ao Estadão, Lorena lembrou que a luta das famílias dos mortos no Araguaia começou ainda anos 1970, quando as mães fizeram as primeiras expedições à região em busca de informações sobre seus filhos, em plena ditadura. A vida delas era monitorada pela repressão. “A questão dos militares é muito forte”, disse Lorena. “Olhe as manifestações (golpistas, de janeiro), ainda tem gente gritando mito nas ruas.”

Formada por militantes do PCdoB, a Guerrilha do Araguaia foi reprimida, entre 1972 e 1974, por agentes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Em outubro, completará 50 anos do início da terceira e última campanha militar. Um total de 41 guerrilheiros foram capturados com vida e executados nas bases improvisadas no sudeste paraense. Até hoje, os corpos dos mortos nessa fase não foram entregues pelo Estado às famílias.