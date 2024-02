Lewandowski passa o dia sem se pronunciar sobre fuga inédita em presídio de segurança máxima no RN

Passado um dia inteiro da fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no Rio Grande do Norte, constatada na manhã desta quarta-feira, 14, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, segue sem fazer um pronunciamento oficial sobre o ocorrido. Até a noite desta quarta, nenhuma declaração pública ou coletiva de imprensa foram concedidas pelo ministro. Por volta das 18h30, a Pasta divulgou apenas uma nota com as medidas adotadas. No final da noite, a Pasta anunciou a intervenção no presídio e a ida do ministro para o local.

PUBLICIDADE A fuga é inédita na história da rede penitenciária federal, inaugurada em 2006, onde estão líderes de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). O Estadão entrou em contato com o ministério para se manifestar sobre a demora do chefe em se pronunciar publicamente, mas ainda não obteve retorno. Lewandowski, que assumiu o cargo há menos de um mês e se comprometeu a dar continuidade ao trabalho de Flávio Dino no enfrentamento dos problemas de segurança pública, não tinha agenda oficial nesta quarta, mas mudou os planos. Além dele, o secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, também foi a Mossoró para apurar os fatos presencialmente.

Chefe da pasta, Lewandowski passou o dia sem compromissos na agenda oficial e sem se pronunciar sobre a fuga inédita em presídios de segurança máxima. Foto: Wilton Junior/Estadão

Insatisfeito com a demora do ministro, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, Ubiratan Sanderson (PL-RS), afirmou que vai colocar em votação, na próxima semana, a convocação do titular da Pasta para comparecer à Casa e explicar as circunstâncias do ocorrido e as medidas tomadas.

“A Comissão de Segurança da Câmara vem denunciando essa omissão governamental, irresponsável e premeditada, desde meados do ano passado. O antigo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), foi convocado três vezes para falar sobre as políticas de enfrentamento às facções criminosas e não compareceu. Tomara que o novo ministro tenha uma postura condizente com a função que ocupa”, afirmou Sanderson à Coluna do Estadão.

Segundo a Secretaria da Segurança do Rio Grande do Norte, dois helicópteros auxiliam nas buscas. O Ministério da Justiça disse ter acionado a Polícia Federal (PF). Em nota divulgada nesta noite, a Pasta disse que tomou uma série de seis providências para apurar o caso. Confira a lista:

