Líder do DEM diz que declaração de Nobel da Paz sobre 'golpe' é 'acinte à soberania brasileira'

BRASÍLIA - O líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM), reagiu na tarde desta quinta-feira, 28, ao discurso do Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, que em visita ao Senado disse que há um "possível golpe" em curso no Brasil. Pauderney chamou a declaração de "verdadeiro acinte à soberania brasileira".

"Não se pode aceitar que um cidadão estrangeiro fale em uma das Casas do Congresso Nacional que há um 'golpe' no País", rebateu na tribuna da Câmara.

A declaração de Esquivel no plenário gerou discussão entre os senadores, que cobraram do presidente em exercício da Casa, o petista Paulo Paim (RS), a retirada da fala do ativista argentino de Direitos Humanos. "Creio que neste momento há grandes dificuldades (oriundas) de um possível golpe de Estado, mecanismo que já se usou em outros países do continente, como em Honduras e no Paraguai, que utilizaram a mesma metodologia", disse Esquivel, sentado ao lado de Paim.

O presidente em exercício do Senado, contrário ao impeachment de Dilma, disse que não teve qualquer intenção de usar a fala de Esquivel para mandar qualquer recado e que havia advertido o Nobel da Paz sobre o pronunciamento que iria fazer. Ele decidiu retirar a expressão das notas taquigráficas.