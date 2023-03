Líder do PT na Câmara aciona STF contra Júlia Zanatta por foto com arma e referência a Lula

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), e o vice-líder Alencar Santana (SP) acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC). A parlamentar postou em suas redes sociais foto na qual aparece armada com uma metralhadora e vestindo uma camiseta com o desenho de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros, em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na representação, os deputados pedem instauração de procedimento de investigação criminal “para apurar a prática de crimes contra o presidente” e a “adoção das medidas administrativas e civis pertinentes”.

O documento, que foi endereçado à ministra Rosa Weber, presidente do STF, também solicita que se verifique se a deputada tem permissão de posse e porte de arma e a “adoção de medidas legais junto a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas para que busquem impedir a divulgação de condutas que representem práticas de ódio”.

Protocolei junto com o líder @zeca_dirceu no STF representação criminal contra a bolsonarista @apropriajulia por vários crimes contra o presidente @LulaOficial

(cont.) pic.twitter.com/unwR7OmuJK — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) March 20, 2023

Em resposta a Alencar, a deputada afirmou que petistas faziam postagens desejando a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Tenta outra coisa para se destacar no mandato”, ela escreveu.

COME AND TAKE IT!



Não podemos baixar a guarda.Infelizmente a situação não é fácil.



Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade p/ passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos + pic.twitter.com/hssZ5fqzIM — Júlia Zanatta (@apropriajulia) March 17, 2023

Na segunda-feira, 20, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) também apresentou queixa-crime no Supremo contra Zanatta, alegando apologia ao crime de homicídio. Amiga do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Zanatta elegeu-se defendendo a pauta armamentista. A deputada está entre os parlamentares aliados de Bolsonaro que fazem investida no Congresso contra ‘revogaço’ antiarmas do governo Lula.