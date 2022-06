Lideranças do PT traem PSB e declaram apoio à pré-candidatura de Marília Arraes

Lideranças do PT de Pernambuco lançaram um manifesto em apoio à pré-candidatura da deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) ao governo do Estado. A iniciativa mostra um racha no partido, aliado do PSB local, que lançou o deputado federal Danilo Cabral na disputa.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Batizado de “oPTei Marília”, o manifesto lembra que parte do PSB votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e acusou a sigla de usar “o mais puro antipetismo de direita” nas eleições municipais do Recife em 2020, quando Marília, então filiada ao PT, foi derrotada por João Campos (PSB) no segundo turno.

Marília Arraes era filiada ao PT Foto: Sérgio Bernardo/JC Imagem

“Nós queremos ter o direito de sonhar com um presente e um futuro melhores! Aqui em Pernambuco, isso não é possível ao lado da candidatura do PSB. Portanto, não há outra alternativa para a militância aguerrida petista: temos de caminhar ao lado de quem sempre esteve com a gente e que representa a renovação e a esperança num governo popular”, diz o manifesto em referência à Marília.

A deputada deixou o PT em março deste ano, após embates com a cúpula da legenda em Pernambuco. Ela se filiou ao Solidariedade para disputar o governo, criando um racha na esquerda do Estado, cujas lideranças antes estavam aglutinadas em torno do PSB.

O PT local já anunciou apoio a Cabral e indicou a deputada estadual Teresa Leitão como pré-candidata ao Senado na chapa, movimentações feitas com aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marília e Cabral disputam o apoio de Lula, líder nas pesquisas de intenções de voto no Estado.