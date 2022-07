Líderes do MDB divulgam carta de apoio a Simone Tebet um dia após reunião de grupo com Lula

Um dia após reunião de um grupo de emedebistas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lideranças do partido de 19 Estados assinaram nesta terça-feira, 19, manifesto a favor da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto. “Em respeito ao povo brasileiro e aos filiados do MDB, nós - defensores de uma alternativa à polarização e ao populismo – ratificamos nosso compromisso de lutar pela eleição de Simone Tebet à Presidência da República”, afirmam.

Os dirigentes declaram que esse “compromisso faz jus à decisão tomada, em outubro 2019, em Convenção Nacional, em favor de uma posição de independência ao atual governo e também o resgaste do protagonismo do MDB com seus valores e bandeiras”. Entre os signatários do documento, estão o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e antigos caciques da legenda, como Romero Jucá e Jarbas Vasconcelos. Também há integrantes de diretórios disputados por Lula, como a presidente da Secretaria da Mulher do diretório do Rio, Kátia Lôbo, e o presidente do diretório de Pernambuco, Raul Henry.

Renan Calheiros (AL) está entre os senadores que preteriram Tebet na disputa presidencial e declararam apoio a Lula

Na reunião de segunda-feira, 18, o presidente do diretório do Rio, Leonardo Picciani, esteve presente ao lado de Lula na sede da Fundação Perseu Abramo em São Paulo. Participaram da reunião os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Renan Calheiros (MDB-AL), Rose de Freitas (MDB-ES), Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), Marcelo Castro (MDB-PI), o ex-governador Renan Filho (MDB-AL), os ex-senadores Edson Lobão (MDB-MA), Eunício de Oliveira (MDB-CE), ex-ministro Leonardo Picciani (MDB-RJ) e o deputado Lucio Vieira Lima (MDB-BA). Do lado petista, estavam presentes Lula e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

No mesmo dia, o presidente do partido, Baleia Rossi afirmou que conversou com dirigentes de diretórios emedebistas, e confirmou o apoio a Simone.

Veja todos os signatários da carta:

Presidente Nacional e Presidente do Diretório de São Paulo, dep. federal Baleia Rossi

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães, dep. Alceu Moreira

Presidente da Secretaria da Mulher e dirigente no Rio de Janeiro, Kátia Lôbo

1º Vice Nacional e Vice-presidente de Rondônia, sen. Confúcio Moura

2º Vice Nacional e Titular da Executiva de Santa Catarina, dep. Carlos Chiodini

3º Vice Nacional e Presidente do diretório de Goiás, Daniel Vilela

Secretário Geral e Presidente do diretório de Minas Gerais, dep. Newton Cardoso Jr.

Tesoureiro Nacional Adjunto e Presidente do diretório de Pernambuco, dep. Raul Henry

1º vice-líder da Câmara dos Deputados e 2º Vice-presidente no Maranhão, dep. federal Hildo

Rocha

Presidente do diretório do Acre, dep. federal Flaviano Melo

Presidente do diretório no Rio Grande do Sul, prefeito Fábio Branco

Presidente do diretório no Paraná, dep. estadual Anibelli Neto

Presidente do diretório de Santa Catarina, dep. federal Celso Maldaner

Presidente do diretório do Distrito Federal, dep. distrital Rafael Prudente

Presidente do diretório do Tocantins, ex-governador Marcelo Miranda

Presidente do diretório do Mato Grosso, dep. federal Carlos Bezerra

Presidente do diretório do Mato Grosso do Sul, Junior Mochi

Presidente do diretório do Amapá, ex-senador Gilvam Borges

Ex-presidente Nacional e Presidente do Diretório de Roraima, Romero Jucá

Ex-presidente Nacional e senador Jarbas Vasconcelos (Pernambuco)

Ex-presidente Nacional e ex-senador José Fogaça (Rio Grande do Sul)

Ex-governador e ex-senador Pedro Simon (Rio Grande do Sul)

Presidente do MDB Socioambiental e Proteção Animal e 2º Vice Presidente do diretório MDB do

Piauí, dep. estadual Henrique Pires.

Presidente do MDB Diversidade, Janaína Renné (Pará).

Presidente da Juventude do MDB, Norton Soares (Rio Grande do Sul)

Presidente do MDB Afro, Nestor Neto (Bahia)

Presidente do MDB Trabalhista, Washington Maradona (São Paulo)