Lira acusa Pacheco de agir com ‘truculência’ e abre crise por disputa sobre MPs do governo Lula

BRASÍLIA - A disputa entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre as regras de tramitação de Medidas Provisórias de interesse do governo federal virou uma crise conflagrada entre as duas Casas. Na manhã desta quinta-feira, 23, Lira fez um duro discurso contra o comando do Senado. Motivo da irritação: o presidente da Câmara quer manter em vigor um rito criado durante a pandemia que dá a ele poder de indicar os relatores da MPs do governo durante o processo de votação.

Esse rito especial acelerava a tramitação, acabando com a necessidade de as propostas tramitarem por comissões mistas. Ou seja, as MPs eram votadas diretamente no plenário, onde quem indica o relator com poder para manter, alterar ou até mesmo propor a rejeição são os presidentes das Casas.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, ataca Senado para manter poder sobre tramitação de MPs do governo





Nesta quinta, Lira avisou que as Medidas Provisórias editadas pelo governo Lula podem perder efeito se o Senado decidir instalar de forma unilateral as comissões mistas. O deputado disse que uma decisão nesse sentido do presidente do Senado seria “draconiana”. O presidente da Câmara também afirmou que o Senado “perde a razão” ao querer decidir na “truculência” o rito das MPs.

Em coletiva de imprensa, Lira disse que as MPs do governo Bolsonaro foram liberadas pelo Senado e serão votadas na Câmara na semana que vem, ainda no mesmo rito adotado durante a pandemia, ou seja, sem ter de passar por comissão mista. Para as medidas editadas neste ano, contudo, ainda não há acordo.

“Era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse. Mas temos a grandeza de entender que as duas Casas não podem se confrontar numa discussão que interfira nos rumos do País”, declarou Lira, que defende o fim das comissões mistas e, com isso, a análise das MPs diretamente nos plenários de cada Casa, como ocorreu na pandemia.

Lira alegou ainda que os deputados se sentem “subrepresentados” nas comissões mistas que analisavam as MPs antes da pandemia. “Só os quatro ou cinco maiores partidos da Casa vão ter sempre membros [nas comissões mistas], os outros não vão ter, nunca tiveram. E o Senado super-representado”, declarou Lira.

Pacheco ignorou as ameaças de Lira e anunciou que já tomou sua decisão. Em resposta a um questão de ordem apresentada por senadores, entre eles Renan Calheiros (MDB) que é adversário político do presidente da Câmara em Alagoas, Pacheco assinou um despacho considerando que o rito especial, fruto de um ato conjunto das duas Casas não vale mais porque era uma regra especial para o período da pandemia, que já se encerrou.

Lira provocou Renan e o senador Davi Alcolumbre. “O Senado não pode ser refém de Alagoas, nem do Amapá”, disse. Poucos minutos depois, mencionou Alcolumbre indiretamente. “O maior interessado na vigência das MPs é o Senado, porque são eles quem indicaram ministros, eles que têm ministérios”, afirmou. O senador amapaense foi o responsável pelas três indicações do União Brasil para compor pastas do governo: Waldez Góes (Integração), Daniela do Waguinho (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).

A decisão de Pacheco retoma a regra prevista na Constituição de que MPs precisam passar por uma comissão especial composta tanto por senadores como por deputados. Durante a pandemia, o rito extraordinário deu superpoderes aos presidentes das Casas para escolher relatores que poderiam atrapalhar ou facilitar a aprovação das medidas de interesse do Poder Executivo.

Em uma nota enviada à imprensa na tarde desta quinta-feira, Lira reafirmou que seguirá firme “em busca do entendimento com o Senado, sem ferir as devidas prorrogativas” para “não retroagir a um modelo superado”, que o atual modelo de votação das MPs se mostrou “dinâmico e eficiente” e que tem o apoio de “quase totalidade” das lideranças da Câmara.

A assessoria de imprensa do presidente ainda comunicou que a presidência da Câmara “entende como positiva” a posição do Senado em encaminhar 13 medidas provisórias do governo Bolsonaro à Câmara para análise a ser realizada na próxima semana. “O Brasil precisa andar para a frente, com agilidade, entendimento, respeito à autonomia dos poderes e mais representatividade democrática”, escreveu.

A decisão do Senado foi manter o rito em vigor desde a pandemia para as MPs propostas durante o governo Bolsonaro. As comissões mistas passarão a ser válidas com as 13 medidas editadas durante o governo Lula.

Para o professor da FGV Sérgio Praça, caso as comissões mistas retornem, Lira ainda tem a vantagem no jogo de força ante Pacheco, mas a disputa é mais equilibrada. “Antes, Lira estava ganhando de 3x0. Agora, o placar é 3x2″, disse. “Ele exagerou na dose e foi levando até quando podia. Vejo que será difícil que haja um entendimento favorável a Lira.”

Na quarta-feira, Renan comparou Lira com o presidente Arhtur Costa e Silva ao afirmar que o atual rito seria algo similar ao AI5, para “fechar o Senado”. “As MPs são provisórias. A democracia, a separação dos poderes e o bicamericalismo são para sempre”, escreveu. Na tarde desta quinta-feira, Lira respondeu. “O bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem”.