Lira diz que blocos partidários não vão interferir na relação da Câmara com governo Lula

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os blocos partidários formados na semana passada não irão interferir na relação da Casa legislativa com o governo federal. “Esses blocos internos são feitos para ocupar espaços internos, acomodação internas de partidos”, disse durante entrevista gravada semana passada ao Canal Livre da Band, que foi ao ar neste domingo, 16. “Nem bloco anterior nem esse bloco irão interferir na relação da Câmara com o governo”, continuou.

Em entrevista, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, discutiu a formação dos blocos no Congresso. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Como mostrou o Estadão/Broadcast, na semana passada foram formados dois blocos na Câmara, inclusive com partidos da base do governo. Um deles é composto por nove partidos e 173 deputados, incluindo PP de Lira, além de União Brasil, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Solidariedade, Avante e Patriota.

A criação do novo bloco foi vista como uma reação de Lira ao racha no Centrão após a formação do bloco de Republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC, com 142 deputados. Antes, PP, Republicanos e PL compunham o chamado ‘Centrão’.

Os dois novos grupos isolaram a federação PT-PCdoB-PV, com 81 deputados, assim como o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 99.