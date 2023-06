Lira diz que ‘Câmara não faltou a votações importantes’ e pede ao governo foco na reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na noite desta segunda-feira, 5, que a Casa “não faltou a nenhuma votação importante de matérias de interesse do País”. A declaração foi dada durante evento do Grupo Esfera, em São Paulo, enquanto o governo Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta percalços na articulação política com deputados. Lira estava acompanhado de líderes partidários, o que levou Lula a cancelar uma reunião que estava prevista para a tarde para tratar da relação com deputados.

“Temos dado toda a contribuição para que o governo tenha a oportunidade de formar sua base e essa atribuição não é do presidente da Câmara, é do líder do governo, dos ministros das articulações políticas, da Casa Civil”, afirmou Lira, no evento. O deputado citou como exemplo as aprovações da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, do arcabouço fiscal e da Medida Provisória dos Ministérios e pediu foco do governo na aprovação da reforma tributária.

A declaração vem após Lira se reunir com Lula, pela manhã, para discutir os entraves na articulação política do governo. Na semana passada, a gestão petista esteve à iminência de ver a MP da reestruturação dos ministérios caducar, levando a gestão Lula a retomar a Esplanada do governo Jair Bolsonaro. Um esforço de articulação política às vésperas da votação do texto evitou a derrota. A ideia de Lula é inaugurar uma nova fase na relação com o Legislativo.

Arthur Lira se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir relação com Câmara e reforma tributária Foto: Adriano Machado/Reuters - 11/01/2023

Como mostrou o Estadão, a participação de Lira e parlamentares no evento do grupo de empresários em São Paulo, porém, levou ao cancelamento de uma reunião com líderes convocada por Lula. Participaram do evento do Esfera Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Hugo Motta (Republicanos-PB) e André Fufuca (PP-MA). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também esteve presente brevemente no jantar antes dos painéis. Ele participaria de um apresentação sobre a reforma tributária ao lado de Lira e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), mas decidiu não discursar.

Segundo Lira, a reunião com Lula foi solicitada pelo presidente e teve como principal foco a reforma tributária. “Desde que assumimos dissemos que íamos focar na aprovação da meta do arcabouço e da reforma tributária. Todas reformas que o Congresso fez foram importantes para o País. O fato de focar na tributária é uma questão de rotina”, afirmou.

“Eu comuniquei hoje ao presidente. Pedi toda a ajuda possível do governo. Todo o governo sabe que tem de dar sua contribuição, principalmente em um tema que o Ministério da Fazenda sabe que vai ser solicitado para sentar à mesa e fazer acordos. O presidente está ciente de que é necessário que façamos a reforma tributária”, disse. O deputado se comprometeu a pautar o tema antes do recesso parlamentar, que ocorre em julho.