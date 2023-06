Lira teve reunião reservada com Nísia, ministra da Saúde, um dia antes de viajar para Portugal

BRASÍLIA – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quarta-feira, 21, um dia antes de embarcar para Portugal em missão oficial. O encontro com Nísia, na residência oficial da presidência da Casa, ocorreu no momento em que o Centrão busca ocupar mais espaços no governo e aliados de Lira revindicam o comando do Ministério da Saúde. Além disso, há uma “insatisfação generalizada” de deputados com a demora na liberação de emendas.

Um dos principais focos de reclamação dos parlamentares é justamente a Saúde, que tem um orçamento de R$ 188,3 bilhões. O ministério é antigo feudo do partido e Nísia não tem filiação partidária. O União Brasil, por sua vez, conseguiu o aval de Lula para trocar Daniela Carneiro (RJ) por Celso Sabino (PA) no Turismo. O partido também reivindica as presidências da Embratur e dos Correios.

Lira nega que esteja reivindicando o comando da Saúde. Seus aliados, no entanto, já falam inclusive em apadrinhar um técnico para a pasta.

Na última sexta-feira, 16, em reunião com Lira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu buscar “alternativas” às demandas do Centrão porque não quer entregar a Saúde. Os dois se encontraram no Palácio da Alvorada e o petista disse que resolverá o impasse sobre o espaço do Centrão no governo quando retornar da Europa.

Estadão mostrou que Centrão quer controlar o Ministério da Saúde, da ministra Nísia Trindade Foto: Julia Prado/MS

Lira afirmou a aliados que gostou da conversa com Lula na sexta. Foi a segunda vez que os dois se reuniram presencialmente desde que a Câmara ameaçou, no fim de maio, derrubar a estrutura ministerial do governo, com a rejeição de uma Medida Provisória (MP) para dar ao Planalto um recado de insatisfação. Houve também um telefonema em meio à crise.

Desde que a MP dos Ministérios foi aprovada em cima da hora, Lula entrou na articulação política para tentar melhorar a relação com os deputados, que têm reclamado do tratamento que recebem do governo, da demora na liberação de emendas e da falta de nomeações de aliados para cargos regionais.

