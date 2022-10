Lista de WhatsApp prega boicote a ‘comunistas’ em cidades de SC e PR

Publicidade

Uma lista circula em grupos de WhatsApp nos municípios de Rio Negro (PR) e Mafra (SC) propondo um boicote a estabelecimentos e a moradores que se dizem de esquerda. Pessoas inclusas nas mensagens relatam ameaças e um clima de medo nas duas cidades.

A mensagem circula há pelo menos 10 dias nas redes. “Vamos atualizar e boicotar os comunistas”, diz um dos textos compartilhados. A advogada Ana Carolina Carvalho, um dos nomes na lista, relata que foi procurada por outras pessoas também mencionadas para fazer uma denúncia à Polícia e ao Ministério Público. “Há bastante receio mesmo (pelas cidades). Houve caso de jogarem lixo na casa de uma pessoa que estava na listagem.”

Lista em circulação pede boicote a estabelecimentos ditos esquerdistas. Mencionados denunciaram caso ao MP e à Polícia. Foto: Reprodução

Ela afirma ter feito uma denúncia ao Ministério Público do Paraná e de Santa Catarina e ter registrado um boletim de ocorrência sobre o caso. “Tem diversas pessoas que nunca se manifestaram politicamente que foram inclusas na lista e (o caso) teve uma repercussão psicológica bem grande”, afirmou

Nas redes, usuários de todo o Brasil denunciam casos e estimulam boicotes por motivação política. Na tarde desta quarta-feira, 26, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles disse que irá fechar a conta bancária no Itaú. “Vou fechar minha conta no Itaú. Chega de palhaçada. Não quero minhas tarifas bancárias sendo ao final usadas para bancar a campanha do barbudo. Esquerda caviar do kct”, escreveu.

Na madrugada deste sábado, 22, a rede de cafeterias The Coffee divulgou uma nota em que diz ser “isenta de posicionamento político”. Horas antes, circulava imagens nas redes em que um dos fundadores da rede, Alexandre Fertonani apoiava o presidente Jair Bolsonaro (PL) em publicações no seu perfil no Instagram. “A opinião de pessoas envolvidas conosco não reflete a posição da marca”, disse a empresa no comunicado.