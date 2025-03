Opinião | Antídoto para caos tarifário de Trump será pressão dos norte-americanos

O vai e vem do presidente norte-americano Donald Trump para taxar a importação de diferentes produtos deixou governantes ouriçados e empresários em compasso de espera. Pelo mundo, líderes de países europeus e o Canadá, por exemplo, subiram o tom dos discursos - e suas próprias tarifas em retaliação.

No Brasil, a diplomacia classificou a entrada em vigor da cobrança de 25% na importação do aço nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 12, como “injustificável e equivocada”. Um dia antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido mais enfático, e pediu para que Trump “fale manso” com ele. Mas, hoje, foi o petista que amansou o tom ao dizer que “reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países”.

PUBLICIDADE Enquanto isso, empresários e analistas acreditam que, mais do que governos que retaliam ou tentam conversar, o grande aliado dos atingidos pelo caos tarifário será o mercado interno norte-americano. A avaliação é de que o cenário de aumento de preços, mercado financeiro em desarranjo e insatisfação popular já começa a criar um ambiente que tornará insustentável a manutenção de medidas que prejudiquem a economia, como o tarifaço. Apesar de, como já mostrou a coluna, a estratégia de Trump ser “inundar o debate público” de forma a se manter sempre em evidência e dominar os espaços, a aposta é que, por mais que falte racionalidade às medidas do republicano, ele não conseguirá se manter insensível aos efeitos na economia real.

Foto: Alex Brandon/AP Photo

Trump pode até dizer que, para se livrar das tarifas, as empresas devem se mudar para os EUA, mas nada disso ocorreria em curto prazo. Em entrevista à Fox News no domingo, o republicano não quis descartar uma recessão e chegou a dizer que não se pode “olhar para o mercado de ações”.

As declarações arrepiaram os cabelos não só dos investidores, como dos republicanos, e uma área do partido já começa a pressionar pela retirada das taxas. Assim como setores empresariais. Na indústria automotiva, por exemplo, exceções foram abertas depois da pressão das gigantes automotivas.

À cobrança das montadoras se soma a de agricultores, grandes empresas que veem seu valor de mercado desabar e outros grupos, muitos deles que apoiaram Trump na campanha à reeleição. Com a tarifa agora sobre o aço, o rol de reclamantes tende a aumentar.

Apesar de Trump 2 estar mais radical e menos pragmático do que o primeiro mandato, a expectativa no governo e no setor é que o cenário nos próximos meses seja parecido com o que aconteceu em 2018. Há sete anos, Trump 1 também taxou o aço que entrava nos EUA em 25%, atingindo em cheio a siderurgia brasileira.

Foram cerca de quatro meses de negociações que incluíram reuniões de autoridades públicas e missões do setor privado até o Brasil conseguir ser incluído numa lista de países que poderiam exportar uma cota sem imposto. O convencimento se deu porque o que o Brasil vende para os EUA é matéria-prima, basicamente placas de aço, insumo das mais diversas cadeias produtivas, usado para fazer de carros a eletrodoméstico.

“Os EUA não eram autossuficientes em aço em 2018 e não são hoje, e não dá para fazer investimentos da noite para o dia para suprir isso, é coisa de dois, três anos”, explica o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes à coluna. “Nós vamos continuar exportando, agora em uma condição diferente. Quem vai ser prejudicado é o consumidor norte-americano”.

Ou seja, se o republicano cobra mais caro na fronteira, quem mora nos EUA paga mais pelo produto final, o que gera um efeito em cascata na economia. E é essa pressão que deverá ser o antídoto que os governantes tanto têm buscado para neutralizar as tarifas de Trump.