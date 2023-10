Lira posa de ‘salvador da pátria’ para destravar votações e ficar bem com Lula

Não é a oposição que emperra as votações de interesse do governo no Congresso. É a própria base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parlamentares oposicionistas até anunciaram nesta quarta-feira, 18, que encerrariam a obstrução que vinham fazendo desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) votou contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, no fim de setembro.

O discurso: capitaneados pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), junto com outras 16 frentes, PL, Novo, senadores e deputados vinham atrapalhando a votação de projetos importantes para o País. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com as bancadas inclusive da Câmara e resolveu tudo. O “novo” Pacheco - que emergiu depois da decisão do Supremo questionando a Corte - prometeu pôr para votar no Senado projetos instituindo mandato e limitando poderes dos ministros do STF. A oposição ficou feliz e não vai obstruir mais nada.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, volta ao País para assegurar retomada de votações Foto: WILTON JUNIOR

A realidade: a propagada obstrução das frentes e da oposição não passou mesmo de ameaça. Muito barulho, pouco efeito. Seria até cômodo para o governo poder botar nos adversários a culpa do que deixou de ser votado em Brasília em outubro, que teve uma primeira quinzena bem pasmacenta. Mas a verdade é que, dos projetos de interesse do Executivo, não foi para frente o que a base não queria.

As frentes até mostraram seu poder de fogo. Só a FPA tem 374 parlamentares e poderia, disseram, parar o Congresso Nacional. Na prática, não é bem assim. Na hora de votar, esses deputados e senadores acabaram seguindo a orientação dos líderes de seus partidos. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando, mesmo em meio à dita obstrução, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tocou sessões normalmente e pôs para votar projetos como o do Marco das Garantias. Mesmo no Senado, com o presidente mais favorável ao movimento, não foi barrada, por exemplo, a votação da MP do Desenrola.

Acontece que são os líderes da base de Lula que não estão querendo votar projetos de interesse do próprio governo. Base, leia-se, aquela “fidelizada” recentemente a duras penas por meio da tão falada reforma ministerial. Lembram-se? Meses discutindo para onde iriam os ministros de PP e União Brasil? Pois bem, sentaram Fufuca no Esporte, Silvinho nos Portos e Aeroportos e, voto que é bom, nada.

Há uma fila de projetos parados no Congresso que tiram o sono principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele até tentou dar um empurrãozinho, encontrou Lira no fim de setembro, e o presidente da Câmara prometeu votar no início de outubro o que taxa fundos de alta renda.

Mas não deu. Os líderes não quiseram, continuam insatisfeitos porque não estão vendo andar suas nomeações políticas. Lula tocou a reforma ministerial, mas não concluiu. Dizem que falta trocar a presidente da Caixa. Falta definir com que partido vai ficar a Funasa.

Enquanto isso, Lira viajou à China, mas deve voltar como o salvador da pátria. Interessa cada vez mais ao “poderoso” presidente da Câmara ser visto como aliado pelo governo. Lira tem uma obsessão: concorrer ao Senado em 2026 contra o arqui-inimigo Renan Calheiros (PMDB-AL).

O plano perfeito incluiria assumir um ministério depois de deixar a presidência da Câmara, em 2025, o que ajudaria a ganhar visibilidade com o eleitor e votos. Para isso, precisa, se não for possível “cair nas graças de Lula”, pelo menos fazer o suficiente para ser nomeado. Nada mau desobstruir umas votações até lá.