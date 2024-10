Lucas Paquetá, meia de clube inglês e da Seleção, é convocado pela CPI das Apostas

Os senadores da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas convocaram para depoimento o jogador Lucas Paquetá, meia do West Ham, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, para depor. O atleta havia recebido dois convites para comparecer à comissão, mas esses foram transformados em convocação nesta quarta-feira, 9. Agora, o Paqueta é obrigado a comparecer.

O meia da Seleção foi acusado em maio pela The Football Association (The FA) – entidade que regula o futebol na Inglaterra – de quatro violações das regras de apostas do Campeonato Inglês, envolvendo sua conduta em três partidas. A acusação impediu sua transferência, na época, para o Manchester City.

Com a convocação, jogador é obrigado a prestar depoimento à comissão Foto: Rafael Ribeiro/CBF

PUBLICIDADE A FA levanta suspeitas com base na Regra E5.1, relacionadas ao comportamento do jogador em três partidas realizadas no ano passado, em que ele recebeu cartão amarelo contra o Leicester, em 12 de novembro, o Aston Villa, em 12 de março, e o Bournemouth, em 12 de agosto. Na época, Paquetá negou qualquer irregularidade ou envolvimento com apostas suspeitas. Em suas redes sociais, expressou surpresa e indignação com as acusações:

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, disse na postagem.

Paquetá foi convocado por Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Chile, nesta quinta-feira, 10, em Santiago, e contra o Peru, na terça-feira, 15, em Brasília. À CNN Brasil, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI, criticou a convocação do atleta, considerando “abominável” ele ainda estar jogando enquanto é investigado

“Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na Seleção Brasileira, sendo convocado, jogando. Vai jogar amanhã, vai jogar na semana que vem, sendo que o nome dele está totalmente sendo investigado e os indícios são fortes” disse o senador.

Na terça-feira, 8, o tio do jogador revelado pelo Flamengo, Bruno Tolentino, já havia sido convocado pela comissão. O requerimento justifica sua convocação por suspeita de envolvimento em operações financeiras ligadas a esquemas de apostas esportivas.

O documento se baseia em reportagem que indica que Tolentino e seu filho, Yan, teriam transferido R$ 40 mil ao atacante Luiz Henrique, hoje no Botafogo, logo após ele ter recebido dois cartões amarelos, quando defendia o Betis, da Espanha, em 2023, levantando a possibilidade de beneficiar apostadores. O jogador foi investigado pela Real Federação Espanhola de Futebol, mas o processo acabou arquivado. A votação para que ele preste esclarecimentos à CPI foi adiada.

Além de Tolentino, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Ela e sua mãe foram presas em setembro, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em 2022, Deolane já havia sido alvo de busca e apreensão em São Paulo, por suspeita de envolvimento com uma empresa de apostas esportivas investigada por crimes contra a economia popular e associação criminosa.