Luciano Huck critica política de liberação de armas e convoca brasileiros para votar no 2º turno

O apresentador Luciano Huck criticou na segunda-feira, 24, nas redes sociais a política de liberação de armas. Huck começou o vídeo elencando o ataque de Roberto Jefferson a agentes da Polícia Federal e relembrou outros casos registrados ao longo do último mês.

Leia também Grupos bolsonaristas associam Roberto Jefferson a Lula e ao PT após prisão de aliado do presidente

“Todo mundo viu ontem, né? Um ex-deputado extremista completamente desequilibrado abrindo fogo contra a Polícia Federal. Uma arma que parecia ter saído de um filme de guerra, mas que não tinha nada de filme. Aquilo era mais triste realidade”, lamentou.

No vídeo publicado em seu Instagram, Luciano Huck afirmou que a política armamentista precisa ser tratada de forma séria e responsável. O apresentador acredita que ser aliado da segurança pública significa fortalecer a polícia e o controle de armas, não “liberar que cada um ande armado por aí”.

Além disso, Huck criticou o “descontrole” na distribuição de armas no Brasil. “Não somos nós contra eles e não é assunto pra lacrar em rede. Para mim, o Brasil tem que continuar sendo sinônimo de alegria e não de arma”, declara.

Entre os casos que deixaram vítimas por armas de fogo no último mês, Luciano Huck destacou: o atirador em um restaurante no litoral de São Paulo, em que duas pessoas morreram; o adolescente que atirou em três colegas com uma arma registrada, em Sobral, Ceará; e a criança de 10 anos morta por disparo acidental em Belo Horizonte, enquanto brincava.

Publicidade

Campanha contra abstenção

O apresentador também tem se pronunciado contra a abstenção nas urnas e convocado seu público nas redes sociais e na televisão para votar no segundo turno. “Não podemos deixar a abstenção ameaçar o futuro da nossa democracia. Vote no segundo turno. Faça a sua escolha. Não votar pode te custar mais 4 anos anos de retrocessos”, defende em vídeo divulgado no Instagram, na semana passada.

No último domingo, 23, Luciano Huck fez um discurso semelhante no Domingão, da Globo, concentrado na faixa etária mais jovem dos eleitores. O apresentador reforçou que o voto deve ser pessoal e não influenciado por outras pessoas, como grupos da família. “Minha convocação é para essa molecada ir votar. Esse recado é para vocês: não deixem que os outros escolham o presidente do seu país. Vai lá e vota, porque votar dura poucos segundos. Agora não votar dura 4 anos”, declarou.

Até o momento, o apresentador segue sem apoiar diretamente qualquer um dos candidatos na disputa pela presidência.

Nesta terça-feira, 25, a sua mulher, a também apresentadora Angélica, declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno.