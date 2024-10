Barroso diz que ‘extremistas de direita e esquerda’ se aproveitam de falhas da democracia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse que os “populismos extremistas de direita e de esquerda” se aproveitam da falta de igualdade e de prosperidade para se infiltrar nas democracias. A declaração ocorreu no evento Papo Supremo, onde o ministro fez palestra para estudantes do Sesi, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), nesta quarta-feira, 23.

PUBLICIDADE Após falar sobre sua trajetória e da importância da dedicação aos estudos e do autoconhecimento, Barroso fez considerações sobre democracia, inteligência artificial e mudanças climáticas. “Quem pensa o mundo tem que se apegar aos valores democráticos, mas os populismos extremistas de direita e de esquerda fluem pelos desvãos da democracia, que são basicamente as promessas não cumpridas de prosperidade e de igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Esse continua sendo o grande compromisso não cumprido das democracias”, disse o ministro.

Ministro Luís Roberto Barroso em palestra para alunos do Sesi Foto: Karim Kahn/Divulgação Sesi

Sobre a IA, Barroso ponderou que se trata de uma ferramenta poderosa que revolucionará a vida das pessoas, mas chamou a atenção para o dever de “mantê-la em uma trilha ética que sirva à causa humana”.

Quando abordou a mudança climática, Barroso ressaltou a importância dos povos indígenas para a preservação do meio ambiente. “As comunidades indígenas demarcadas são uma das formas importantes de se preservar o meio ambiente no País. As áreas legitimamente demarcadas são as áreas de melhor preservação ambiental”, ressaltou o magistrado.

Barroso terminou sua fala ressaltando a necessidade de combater a pobreza, crescer economicamente por meio da reindustrialização e garantir educação, saúde, transporte e outros direitos para promoção da cidadania.

O ministro afirmou ainda que, nos últimos anos, os direitos das mulheres, da população negra, da comunidade LGBTQIA+ e das pessoas com deficiência só aumentaram. Para o presidente do STF, muito dessa evolução ocorreu de ações do Judiciário, como bolsas para profissionais negros se qualificarem e poderem concorrer no exame de magistratura.

