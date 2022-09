Quais as propostas de Luiz Felipe D’Avila para geração de emprego, educação e outras 5 áreas

Sem experiência na vida pública, o cientista político Luiz Felipe D’Avila (Novo) diz que deseja ser presidente para acabar com a polarização política e fazer com que a economia brasileira se adapte à nova era do carbono zero. Em parceria com a iniciativa privada, o candidato também promete reduzir o tamanho do Estado e estabelecer metas para a melhoria dos serviços públicos. Acompanhe:

Veja propostas de Felipe D’Avila para Emprego e Renda

- Abrir a economia brasileira ao mundo para reduzir o atraso tecnológico da indústria nacional e torná-la mais eficiente e produtiva

- Atrair investimentos externos a partir da simplificação do código tributário e torná-lo equiparado aos padrões internacionais

- Atualizar leis trabalhistas para adaptação dos contratos a uma sociedade mais moderna, com novas formas de estabelecer relações de trabalho para além do que define a CLT

- Estimular a competitividade das indústrias brasileiras e reduzir ineficiências de mercados ao quebrar monopólios, incentivar a concorrência e privatizar empresas que estão sob controle estatal

- Promover reformas microeconômicas para destravar o potencial de crescimento e garantir o respeito aos contratos, com segurança jurídica para investimentos

- Reduzir impostos sobre importações e simplificar os regimes tributários

Veja propostas de Felipe D’Avila para Educação

- Aprimorar os mecanismos de financiamento da Educação Básica, objetivando o uso eficiente dos recursos públicos disponíveis

- Estar entre as 20 melhores educações públicas do mundo em 7 anos

- Garantir que crianças de 4 e 5 anos estejam matriculadas na pré-escola e universalizar a alfabetização até o segundo ano do Ensino Fundamental

- Apoiar os Estados e municípios no esforço de ampliação do ensino em tempo integral em todos os níveis

- Promover o ensino técnico como prioridade do Ensino Médio, oferecendo formação em direta conexão com as atividades profissionais e as demandas do setor produtivo

- Incluir o ensino profissionalizante como forma de inserir os trabalhadores jovens nos novos mercados de trabalho

- Estabelecer de forma clara o conjunto de competências que os professores devem apresentar para se tornarem instrutores efetivos em cada ciclo

- Desenvolver um sistema de metas e bônus de desempenho. Propomos sistemas de avaliação da atuação e da qualificação dos professores a serem adotados pelos Estados e municípios

- Incentivar o autofinanciamento das universidades, com fundos patrimoniais e pesquisas em parceria com a iniciativa privada

- Promover a digitalização dos serviços de saúde é fundamental para aumentar a eficiência do sistema

Veja propostas de Felipe D’Avila para Segurança Pública

- Promover a articulação das forças de segurança, principalmente fomentando a integração entre os sistemas de inteligência e informação das polícias e dos órgãos de controle internos e externos

- Dar ao diretor-geral da Polícia Federal um mandato fixo de quatro anos no cargo, período durante o qual não poderá ser demitido

- Combater rigorosamente o crime organizado e a corrupção

- Defender a prisão em segunda instância como forma de diminuir a impunidade no País

- Apoiar a PEC 333/17, que prevê o fim do foro privilegiado por prerrogativa de função

- Elevar as penas para crimes contra a administração pública

- Criminalizar o caixa dois nas campanhas com penas mais severas e multas

- Reconstruir a capacidade regulatória do sistema de controle das armas de fogo

Veja propostas de Felipe D’Avila para Saúde

- Promover a digitalização dos serviços de saúde para aumentar a eficiência do sistema

- Melhorar o atendimento do SUS com serviços de qualidade e parcerias privadas

- A digitalização efetiva da saúde passa pela utilização muito mais ampla da telemedicina, oferecendo acesso à saúde especializada em todas as regiões do País

- Criar centrais inteligentes de regulação e acesso ao SUS para identificar, a cada momento, gargalos no sistema, orientar a demanda por serviços de saúde e atuar para atender faltas pontuais de insumos

- Apoiar o desenvolvimento de programas de qualificação profissional contínuo para profissionais

- O sistema de saúde que queremos construir também passa necessariamente por apoiar o esforço de universalização do saneamento básico para redução de doenças e garantir a dignidade humana

Veja propostas de Felipe D’Avila para a área Social

- Eliminar a pobreza extrema no Brasil em quatro anos

- Além de dar acesso a programas sociais, temos que assegurar que as famílias atendidas desenvolvam capacidades para garantir sua sobrevivência. O empreendedorismo deve ser visto como uma estratégia

Veja propostas de Felipe D’Avila para Sustentabilidade

- Combater o desmatamento ilegal e financiar o plantio de áreas florestais em até 1,5 milhão de pequenas propriedades rurais

- Recuperar 3 milhões de hectares de terras degradadas, apoiando a criação de um mercado de fixação de carbono, que viabilize o plantio de espécies nativas

- Estimular a combinação da pecuária com a conservação de florestas e biomas

Veja propostas de Felipe D’Avila para Cultura

- Criar o Conselho Nacional de Cultura, aberto a pessoas e representantes do Brasil e do exterior, que tenha características autorreguladoras para o setor.

- Inserir a cultura no processo educacional, trabalhando para construir pontes entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Cultura

- Fazer da cultura, turismo e economia criativa motores do desenvolvimento a partir de um modelo descentralizado de execução da política cultural

- Adotar políticas públicas no setor que sejam apoiadas no conceito de desconcentração da renúncia fiscal entre os entes federativos e que tenham sua execução delegada à sociedade civil

- Também precisamos promover uma revolução nas escolas, visando a formação de indivíduos críticos e com capacidade de abstração

- Elaborar um “Atlas da Criatividade do Brasil” que identifique o potencial dos setores criativos e induza à conscientização dos governos locais e da população sobre o potencial econômico desse setor