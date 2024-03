Durante o discurso desta segunda-feira, Lula afirmou que o ex-chefe do Executivo deixou o País ao final do mandato, em dezembro de 2022, com “medo” do público que estaria presente na posse do novo governo. “Eu acho que ele ‘se borrou’ de medo e tentou ir embora para os Estados Unidos. (…) Ele ficou com medo da posse. A posse era a demonstração de que tinha muita gente do outro lado”, afirmou.

Os investigadores da PF acreditam que a saída do então mandatário pode ter tido finalidade mais pragmática. A quebra de sigilo bancário do ex-presidente demonstra que, prestes a encerrar a gestão, Bolsonaro fez uma transação de R$ 800 mil em 27 de dezembro de 2022 para os EUA. Segundo um documento da PF obtido pela Revista Veja, os recursos teriam como objetivo assegurar a permanência do ex-presidente no exterior, para que, de lá, ele aguardasse “o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento”.