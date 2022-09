Lula à ‘The Economist’: ‘Empresários sabem o que esperar de um governo do PT’

Em entrevista à revista inglesa The Economist publicada na noite desta segunda-feira, 19, o ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os empresários sabem o que esperar de um eventual novo governo petista e respondeu a questões sobre plano de governo, orçamento e desenvolvimento. Intitulada “Quão de esquerda na economia é Luiz Inácio Lula da Silva?” e acompanhada do subtítulo “Uma entrevista sobre gastos e crescimento com o favorito para ser o próximo presidente do Brasil”, a matéria diz que Lula “foi fiscalmente prudente durante seu primeiro mandato de quatro anos, entre 2003 e 2006″ e, após ser reeleito para um segundo mandato, “seu governo do Partido dos Trabalhadores (PT) usou um boom de commodities para ajudar os pobres”.

”As políticas de Lula às vezes eram ineficientes e ele expandiu a burocracia do Brasil. Mas ele não era precipitado nem radical”, diz o texto. A revista ainda relacionou o orçamento secreto, revelado pelo Estadão no ano passado, ao mensalão, esquema que marcou o primeiro mandato do petista, e argumentou que, se eleito, o candidato do PT não terá como evitar ser um “prisioneiro desse sistema”. A publicação observa que “não será fácil convencer o Congresso” a se livrar do padrão de transferência de emendas parlamentares adotado pelo governo de Jair Bolsonaro e que, hoje, o Legislativo é “mais avarento e menos cooperativo” do que era em 2003.

Lula disse à The Economist que seu partido, o PT, está “cansado de pedir perdão”, referindo-se à condução econômica dos últimos mandatos petistas no País e à crise econômica subsequente. Na entrevista, o candidato à Presidência repetiu propostas conhecidas pelo eleitor brasileiro, como a maior participação do Estado na economia e o fim do preço de paridade internacional (PPI) na Petrobras, sem detalhar novas propostas.

A revista observa que Lula gosta de relembrar o quão “feliz” era o povo brasileiro em seu governo. “Mas ele não reconhece que os problemas atuais do Brasil começaram com sua protegida e sucessora, Dilma Rousseff, também do Partido dos Trabalhadores”, diz o texto. O veículo chama de “desastrosa” a estratégia de Dilma de criar “campeões nacionais”, empresas que recebiam ajuda fiscal do governo com o intuito de se tornarem gigantes no mercado mundial. A publicação também critica a política de “emprestar para gastar mais” adotada nos mandatos da petista.

“Se o governo não estimula o desenvolvimento, se o governo não toma a iniciativa, se o governo não aumenta o crédito disponível, as coisas não vão para frente”, afirmou Lula à revista. O petista também repetiu sua promessa de “colocar o pobre de volta no Orçamento”.

'The Economist' chamou de 'desastrosa' a política econômica de Dilma Rousseff (PT), sucessora de Lula na Presidência. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

“O trabalhador brasileiro ganha em reais. Então por que o preço do petróleo tem de ser dolarizado?”, disse o petista à publicação. Ele fez o mesmo questionamento em entrevistas dadas a veículos brasileiros neste ano. Sobre esse tema, a revista destaca que é parte do plano de governo do ex-presidente “divorciar” os combustíveis no Brasil dos preços mundiais. “Ele sugere que isso poderia ser feito construindo mais refinarias; na prática, certamente exigiria controles de preços e subsídios”, argumenta a The Economist.

Sobre as expectativas do mercado, Lula citou suas conquistas: crescimento anual de 4,5%, em média, nos dois mandatos; redução da dívida pública de cerca de 60% para 40% do PIB; desaceleração da inflação de mais de 12% em 2002 para pouco menos de 6% em 2010; aumento do salário mínimo; e 20 milhões de brasileiros que escaparam da pobreza.

A revista observa que, se o petista conquistar um terceiro mandato, “seu trabalho será muito mais difícil do que foi em 2003, dado que a situação fiscal do Brasil é pior agora”. A revista também diz que Lula “não fala muito em reduzir as barreiras comerciais ou tornar os gastos públicos mais eficientes” e que “é improvável que seu governo aprove uma reforma administrativa muito necessária”. Citando o bilionário Salo Davi Seibel, da Duratex, a publicação afirma que “o risco que o Brasil enfrenta não é um meteoro, mas um ‘voo de galinha’ — uma economia que bate as asas, decola do chão e fracassa”.

No início do mês, a publicação teve como capa o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula na corrida eleitoral, após o chefe do Executivo utilizar o bicentenário da Independência do Brasil para impulsionar sua campanha política e tentar alcançar o petista nas principais pesquisas de intenção de voto, que mostram Lula à frente. Na edição, a revista comparava Bolsonaro ao ex-presidente americano Donald Trump e dizia que o atual mandatário representa uma ameaça à democracia brasileira.