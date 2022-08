Lula aceita convite de Anitta e ‘batalha dos podcasts’ terá novo round após Bolsonaro no Flow

Durante entrevista ao podcast PodDelas nesta segunda-feira, 8, a cantora Anitta mostrou um áudio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que ele responde seu convite para participar de uma entrevista futura ao programa de Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

“Eu estou morrendo de vontade de participar e poder discutir os problemas do Brasil”, disse Lula em resposta ao convite de Anitta. A transmissão da entrevista recebeu, até o momento, 1,1 milhão de visualizações no Youtube.

“Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente para discutir os problemas do Brasil [...] eu estou totalmente à disposição, combine com a Tata e com a Bruna que se elas quiserem marcar um dia eu estarei aí como Lulinha paz e amor”, disse Lula à Anitta.

Também foi na segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista ao Flow podcast e voltou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, citando suposto ativismo judicial dos integrantes da Corte. Com 5 horas e 20 minutos de duração, o vídeo do programa já bateu, até o momento, a marca de 7,4 milhões de visualizações.

Em dezembro do ano passado Lula participou do PodPah e concedeu entrevista de duas horas e meia. O vídeo, que foi transmitido ao vivo, acumula mais de 9,3 milhões de visualizações. Além do Podpah, Lula deu entrevista ao Mano a Mano, podcast do rapper Mano Brown.

Além da oportunidade de falar com “nichos” de enorme audiência, a participação em podcasts costuma ser um “ambiente seguro” para os candidatos. Diferente de formatos jornalísticos, que têm tempo delimitado e os entrevistados são confrontados, os podcasts e vodcasts – transmitidos em áudio e vídeo ao vivo na internet – se estendem por horas, dando tempo aos participantes para desenvolver ideias com mais conforto.